Mesaje de Florii 2022. Idei de urări, mesaje, felicitări pentru cei care poartă nume de flori

Mesaje de Florii 2022. Cu o săptămână înainte de Paşte, creştinii ortodocşii sărbătoresc Floriile.

În fiecare an, în duminica dinaintea Sfintelor Sărbători de Paşte se sărbătoresc Floriile. Este ziua în care se sărbătoreşte intrarea Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim după învierea lui Lazăr, dar este una dintre sărbătorile în care mulţi români îşi sărbătoresc ziua numelui.

Fie că au primit numele unei flori, fie că îi cheamă Florin, Florina, Florica, Floricica sau oricare alt derivat al acestor nume, duminică, 17 aprilie, aceştia îşi serbează onomastica. Pentru că aproape 1,5 milioane de români poartă nume de flori, e un prilej de a le transmite, personal sau prin SMS, mesaje, urări, fericitări de Florii.

Mesaje de Florii 2022. Felicitări pentru cei care poartă nume de flori

"De ziua ce-ţi surâde-n prag, Şi-i porţi frumosul nume, Eu iţi doresc tot ce-i mai drag, şi mai frumos pe lume.

De ziua numelui tău, îţi doresc ca toate lucrurile bune şi frumoase să te copleşeasca şi să strălucească în calea ta către fericire şi succes. La mulţi ani!

De Florii zi sfanta, sa se rasfranga asupra ta bunatatea si dragostea ce izvorasc dintr-o inima mare si iubitoare.

Ziua numelui să-ti fie plină de realizări şi să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viaţa ta! La mulţi ani!

Drumul vieţii tale să fie presărat cu flori: cu ghiocei ca să îţi păstrezi sufletul tânăr şi curat, cu trandafiri ca să fii veşnic iubită şi cu margarete pentru a-ţi aminti mereu să zâmbeşti. La mulţi ani!

Fiind o zi de sărbătoare creştinească, nu-mi vine decât să mă gândesc la Dumnezeu şi să-l rog să ocrotească familiile noaştre şi pe cei dragi ai noştri, oriunde s-ar afla, şi să binecuvânteze vremurile şi lumea în care trăim. Mult belşug şi spor în toate!

Flori frumoase să răsară-n calea ta, zile lungi şi fericire îţi doresc din partea mea. La mulţi ani de ziua numelui!

Îţi mulţumesc, de ziua ta, pentru ca m-ai iubit cu gingasia unui ghiocel, pasiunea unui trandafir si caldura unei flori de camp. La mulţi ani!

Dacă toată lumea îţi doreşte ca această zi să fie una minunată, eu îţi urez ca toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii şi realizări astfel încât să îţi umple sufletul de voie bună. La mulţi ani!

Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urări pentru o zi minunată şi un an plin de realizări. La mulţi ani înfloritori!

La mulţi ani, sănătate şi fericire! Să ciocnim un păhărel, celebrând un Floricel!

Idei de urări, mesaje, felicitări de Florii

Fie ca, pe oriunde ai merge, trandafiri să-ţi răsară în cale şi garoafe să-ţi rămână în urmă. La mulţi ani, de FLORII!

De ziua numelui tău, primeşte din partea mea multe urări de bine, sănătate, mult noroc şi împlinirea tuturor dorinţelor! Dumnezeu să te călăuzească în tot ceea ce faci. LA MULŢI ANI!

Florii alese şi zile senine, săptămâna patimilor să te ţină în leagăn de flori şi lumină curată Dumnezeiască!

Să ai o zi frumoasă. Să te bucuri de numele pe care-l porţi, să fii fericită, iubită şi bucuroasă. La Mulţi Ani!

Flori frumoase să răsară-n calea ta, zile lungi şi fericire îţi doresc din partea mea. La mulţi ani de ziua numelui!

Astăzi, fiind o zi frumoasă şi ştiind că-i ziua ta,/ În parfumul dimineţii, ţin a te felicita. La mulţi ani de ziua numelui!

Mesaje de Florii 2022 pentru cei dragi

Îţi doresc ca această zi minunată de primăvară să fie urmată de altele mult mai frumoase şi mai deosebite, pline de bogăţie sufletească şi nu numai. La mulţi ani!

Să primeşti flori de ziua ta, Să înveţi de la fiecare floare să iubeşti, să fii tandră, să luminezi pe cei din jur, să-i laşi să te admire, să aduci bucurie şi sarbatoare. La mulţi ani!

Să primeşti flori de ziua ta. Să înveţi de la fiecare floare să iubeşti, să fii tandră, să luminezi pe cei din jur, să-i laşi să te admire, să aduci bucurie şi sărbătoare. La mulţi ani!

Trandafirii pe care i-ai adunat în cununa vieţii tale, lasă-i astazi să se împletească într-un buchet al împlinirii. Fie ca florile iubirii să-ţi împodobească viaţa şi să-ţi vezi împlinite toate dorinţele.

Această zi este dedicată celui mai frumos lucru din lume – unei flori, o minune a naturii. La mulţi ani! Pentru că eşti o persoană deosebită, toate florile din lume urează un sincer “La mulţi ani” unei alte flori!

Mesaje de Florii 2022 pentru cei care poartă nume de flori

Onmastică fericită! Ziua numelui să fie luminoasă şi să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii. LA MULŢI ANI!

La multi ani, sanatate si fericire! Sa ciocnim un paharel, celebrand un Floricel!

Azi uita cine esti si trezeste-te la viata odata cu natura! Fii un fluture zglobiu si aseaza-te pe prima floare a puritatii! La multi ani!

Florii alese si zile senine, saptamana patimilor sa te tina in leagan de flori si lumina curata Dumnezeiască!

Drumul vietii tale sa fie presarat cu flori: cu ghiocei ca sa iti pastrezi sufletul tanar si curat, cu trandafiri ca sa fii vesnic iubita si cu margarete pentru a-ti aminti mereu sa zambesti. La multi ani!

Flori frumoase sa rasara-n calea ta, zile lungi si fericire iti doresc din partea mea. La multi ani de ziua numelui!

Pentru ca florile infloresc in fiecare primavara,/ Pentru ca suntem tineri si iubim prietenia,/ In numele ei si a tot ce-i frumos,/ Eu iti doresc fericirea!

De ziua numelui tau, iti doresc ca toate lucrurile bune si frumoase sa te copleseasca si sa straluceasca in calea ta catre fericire si succes. La multi ani!

Totul pe lume se schimba, doar florile se deschid in fiecare primavara. Pentru ca esti minunata, toate florile din lume iti ureaza la multi ani!

Ziua numelui sa-ti fie plina de realizari si sa te bucuri mereu de orice lucru frumos din viata ta! La multi ani!

Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urari pentru o zi minunata si un an plin de realizari. La multi ani infloritori!

Astazi, fiind o zi frumoasa si stiind ca-i ziua ta,/ In parfumul diminetii, tin a te felicita. La multi ani de ziua numelui!

Aceasta zi este dedicata celui mai frumos lucru din lume - unei flori, o minune a naturii. La multi ani!

Pentru ca esti o persoana deosebita, toate florile din lume ureaza un sincer "La multi ani" unei alte flori!

Mesaje de Florii 2022. Urări pentru cei care poartă nume de flori

Îţi mulţumesc, de ziua ta, pentru ca m-ai iubit cu gingasia unui ghiocel, pasiunea unui trandafir si caldura unei flori de camp. La mulţi ani!

De ziua ce-ti surade-n prag, Si-i porti frumosul nume, Eu iti doresc tot ce-i mai drag, Si mai frumos pe lume.

La mulţi ani! Iti multumesc ca m-ai invatat sa cred in lucrurile marunte si sa ma bucur cu tot sufletul de bogatia culorilor vietii.

Sa primesti flori de ziua ta. Sa inveti de la fiecare floare sa iubesti, sa fii tandra, sa luminezi pe cei din jur, sa-i lasi sa te admire, sa aduci bucurie si sarbatoare. La multi ani!

Departe-aş vrea de-aici să vii,/ În alte lumi senine,/ În dimineaţa de Florii/ Să mă cunun cu tine.

Aceasta zi sa iti aduca atat de multe flori incat sa te pierzi printre ele si tot atatea realizari. La multi ani!

Fiind o zi de sarbatoare crestineasca, nu-mi vine decat sa ma gindesc la Dumnezeu si sa-l rog sa ocroteasca familiile noastre si pe cei dragi ai nostri, oriunde s-ar afla, si sa binecuvinteze vremurile si lumea in care traim. Motoceii sa va intre in casa cu mult belsug si spor in toate!

Sa-ti fie viata un buchet de flori intr-o gradina plina de realizari. La multi ani de ziua numelui!

Fie ca, pe oriunde ai merge, trandafiri sa-ti rasara in cale si garoafe sa-ti ramana in urma. La multi ani!

Acestea sunt o parte dintre mesajele de Florii , urările, felicitările pe care le puteţi trimite prin SMS de Florii".