"Suntem încă normali": Miliardarul Piero Ferrari și soția sa româncă au revenit în țara noastră, pentru premiera filmului despre tatăl lui, Enzo Ferrari

Miliardarul italian Piero Ferrari (77 de ani), care are o avere de aproximativ 6,5 miliarde de euro, este însurat cu românca Romina Gingașu (31 de ani). Cei doi au revenit în țara noastră pentru premiera filmului "Ferrari".

Cei doi au revenit în România pentru lansarea filmului despre Enzo Ferrari, tatăl lui Piero, ocazie cu care au fost întrebați care este cel mai scump lucru pe care l-au cumpărat vreodată.

”Iaht. Un iaht”, a răspuns patronul de la Ferrari.

”Suntem normali. Suntem încă normali. Nu ne dăm mari, nu cheltuim bani doar ca să fim la nivelul înaltei societăți și altele.”, a completat soția româncă.

”Un iaht, pentru că am o pasiune. Am norocul de a avea experiență în domeniul aviației private, deoarece am fost președintele Piaggio Aero, dar și în domeniul iahturilor, pe care îl iubesc, deoarece sunt în comitetul director și vicepreședinte al Ferretti Group, care include brandurile Riva, Pershing, Wally și multe alte branduri de iahturi”, a explicat Piero Ferrari, la Digi24.

"Am avut foarte multe întâlniri, zbor foarte mult zilele acestea. Am venit 11 ore din vacanță, că am fost și noi în vacanță de Crăciun și de Revelion (...)

Pentru asta suntem aici, pentru premiera filmului. Ideea filmului a venit de la Michael Mann...acum 25 de ani, însă, în final, s-a finalizat în momentul în care a avut un buget impresionant și pe Adam Driver și Penélope Cruz...filmul este absolut o capodoperă (...).

În film este vorba despre cel mai greu an din viața lui Enzo Ferrari, an în care au murit 11 persoane în accidentul de la Mille Miglia, an în care s-a descoperit că Pierro există...e un pic de dramă.", a spus Romina Gingașu, pentru ProTV.