Moarte misterioasă în Atlantic. Un cuplu care plecase în excursie cu iahtul a fost găsit fără suflare într-o plută de salvare

Brett și Sarah au plecat împreună în călătorie, în 11 iunie, cu intenția de a traversa Atlanticul spre Azore. Ei au fost găsiți morți într-o plută de salvare

Cadavrele a doi soți din Canada care plecase în urmă cu 6 săptămâni într-o excursie cu iahtul în Oceanul Atlantic au fost găsite în această săptămână într-o plută de salvare, scrie News York Post.

Se pare că cei doi, care au fost identificați ca fiind Brett Clibbery, în vârstă de 70 de ani, și Sarah Justine Packwood, de 54 de ani, și-au abandonat iahtul și au murit pe o plută de salvare, înainte ca apa să-i aducă pe Insula Sable, supranumită „Cimitirul Atlanticului”, a raportat Vancouver Sun, potrivit sursei citate.

Brett și Sarah au plecat împreună în călătorie, în 11 iunie, cu intenția de a traversa Atlanticul spre Azore, unde sperau să ajungă până pe 2 iulie.

Cei doi povesteau despre călătoria lor pe canalul lor de YouTube „Theros Adventures”, pe care l-au folosit pentru a arăta cum călătoresc prin lume cu un iaht electric și panouri solare.

Ei au mai vrut să traverseze Atlanticul cu iahtul și în 2019, dar nu au mai plecat din cauză că prognozele meteo anunțau furtuni violente.

Încă nu se știe de ce cuplul și-a abandonat barca.

Cei doi s-au căsătorit pe iaht în 2016, la un an după ce s-au întâlnit întâmplător într-o stație de autobuz din Londra. „De atunci am călătorit și am avut parte de aventuri”, a fost mesajul postat pe Youtube de Sarah Packwood.