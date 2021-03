Dieta potrivită după sezonul rece, cu Lygia Alexandrescu | VIDEO

Trecerea de la iarnă la primăvară poate fi momentul optim pentru a îți modifica stilul de viață. Așadar, iată că a venit momentul să renunți la dietele hipercalorice și la sedentarism.

"Primăvara vine cu acea ușoară slăbiciune, îi spunem astenie de multe ori, acea stare de disconfort. Lucru care se poate corecta foarte bine având un bun combustibil, adică o bună alimentație.", a explicat Lygia Alexandrescu, specialist în nutriţie.

În primul rând, specialiștii recomandă să acordăm o atenție deosebită vitaminei D, întrucât lipsa soarelui din timpul iernii a influențat scăderea nivelului de fier din organism.

"Medicul pune diagnostic de anemie. Însă, suplimentele cu fier nu se pot lua după ureche, doar la recomandarea medicului și atunci venim în ajutorul acestora cu alimente recomandate și alimentele bogate în fier trebuie să facă parte din dieta zilnică.

Şi aici nu ne referim doar la carne, care sigur este alimentul cel mai bogat în fier și cel mai ușor de absorbit de organism, și vorbim și despre fructe și despre legume", a mai declarat specialistul.

Ar fi indicat să optăm în special pentru cele care au pigment roșu.

"Adică fasole roșie boabe, fasolea uscată, sfecla roșie sub formă de salate coapte, sub formă de supă cremă. Dacă ne gândim la fructe, bineînțeles că primul lucru în minte ne vin fructele de pădure și aici pot fi foarte bine tolerate acum afinele, care țin și pofta de dulce sub control și au un indice glicemic mic.

Așadar, nu se vede nimic pe cântar după ce consumăm undeva 300-400 de grame de afine. Au fibre multe și toate alimentele bogate în fier au tendința să constipe un pic, deci alimentele cu fibre si fier în același timp sunt foarte recomandate", a mai precizat Lygia Alexandrescu.

De asemenea, este important să nu uităm nici de necesarul de vitamina C.

"Alimentele cu fier se consumă înainte sau împreună cu alimentele bogate în vitamina C. Așadar, dacă nu avem la dispoziție un fruct cu multă vitamina C, un supliment cu vitamina C de 200, cel clasic ar fi bine de consumat înainte tocmai pentru a absorbi foarte bine fierul", a fost recomandarea specialistului în nutriţie.

Persoanele care au lipsă de fier în organism acuză o stare de oboseală generală, însoțită de slăbiciune fizică și incapacitate de concentrare.

"Foarte important este să nu uităm să ne hidratăm în această perioadă, pentru că încă e frig afară și nu simțim nevoia să bem apă și atunci deshidratarea ne da o astfel de stare proastă", a precizat Lygia Alexandrescu.

Iată și un exemplu de meniu zilnic.

"Dimineața putem să avem un mușchi de casă, făcut în casă, pentru că sunt atât de blamate mezelurile și atunci făcut în casă, la cuptor, un tip de carne roșie, iar aici vorbim despre pulpa de pui sau despre carne de vită, tăiată rece cu un pic de unt și roșii, castraveți, legumele de sezon, care au fost toată iarna prezente, sau salată verde, la fel cu clorofilă.

Pâinea de secară. Atenție, excesul de fibre poate duce la eliminarea fierului. De multe ori, acidul fitic din fibre, dacă sunt consumate în exces aceste fibre, pot conduce la eliminarea fierului", este sfatul specialistului.

Este ideal să nu se renunțe la niciuna dintre cele trei mese principale.

"Apoi prânzul cu un pic de carne roșie, salată de sfeclă roșie. Și între mese, rodie, afine, deci fructe care ajută la absorbția fierului. Iar seara, supele cremă din care să nu lipsească varza roșie, sfecla roșie, deci toate alimentele cu pigment", a precizat Lygia Alexandrescu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal