Numai de bine. Ce destinații de vacanță au ales vedetele

Mihaela Călin alege o vacanța în România: „Noi am cam rămas fără vacanţă anul acesta, la fel ca foarte mulţi români, pentru că pandemia ne-a luat complet prin surprindere. Aveam programată o vacanţă la mare, la noi, în România pentru că am vrut ca prima vacanţă a lui Petru să fie la noi în ţară, nu am luat în calcul să plecăm în Grecia sau în Turcia.

În momentul de faţă, aşteptăm să vedem şi noi ce se întâmplă. Sunt sigură, sunt sigură că lucrurile vor fi bine. Mai spre finalul verii, prin august- septembrie, sper să reuşim să îl ducem undeva pe Petru, la noi în ţară. Este o oportunitate importantă să mai încercăm să ne facem vacanţele şi în România.

Tily optează și ea pentru o vacanță în țară: „Anul acesta cred că vom petrece vacanţa nu 100%, ci 150% în România. Dar pe de altă parte, niciodată să nu spui niciodată şi nu avem de unde şti cum vom decurge lucrurile. Aşa că sunt deschisă şi aştept să văd ce ne rezervă vara lui 2020. Cu siguranţă vom alege locaţii micuţe, retrase şi deja prima noastră vacanţă de 4 zile a fost în Delta Dunării înainte ca lucrurile să înceapă să o ia un pic razna, dar ţara asta este mare şi sunt lucruri multe de vizitat. Să vină vară!”

Octavia Geamănu și Alina Sorescu așteaptă să vadă cum evoluează situația

Octavia Geamănu va opta pentru o vară liniștită, chiar la ea acasă: „Vara asta nu o să facem mare lucru, ne-am aşezat la tobe pentru că mi-aş dori totuşi ca Andrei să înveţe să cânte la tobe, dacă vom avea noroc. Vom sta acasă, în mare parte a timpului, nu am curajul să plec cu el din ţară şi nici la munte sau la mare, în aglomeraţie. Dar oricum, o să mă asigur că va avea o vară plină. O să îşi vadă bunicii, o să îşi vadă prietenii şi o să înveţe multe, multe lucruri. Cel mai important e să fim sănătoşi!”

Alina Sorescu a evitat să planifice ceva până acum, pentru a vedea cum evoluează situația. „E o vară complicată, pentru că nu am putut să ne planificăm vreo vacanţă din timp, cel puţin aşa a fost în cazul nostru, nu ne-am plănuit nimic, nu ştim dacă vom pleca din ţară vara asta, ne-a fost teamă să planificăm ceva de pe acum. Vom vedea, dacă totul va fi ok, vom face asta, dacă nu, vom căuta un loc frumos în ţara noastră pentru că şi România are multe de oferit. Vă îmbrăţişez cu drag şi sper să luaţi cea mai bună decizie pentru voi şi pentru familia voastră”.

Destinații de vacanță alese de vedete