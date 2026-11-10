O americancă credea că a câștigat 5.000 de $ cu un loz răzuibil. Apoi, a scanat biletul cu telefonul și a aflat că premiul e 2 milioane

1 minut de citit Publicat la 16:01 10 Noi 2026 Modificat la 16:01 10 Noi 2026

Bilet de loterie răzuibil. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O americancă din comitatul Ingham a câștigat 2 milioane de dolari, la un bilet instant de loterie din Michigan, a anunțat Loteria luni, 9 noiembrie. Femeia, care a ales să-și păstreze anonimatul, a povestit că inițial a crezut că a câștigat 5.000 de dolari cu lozul răzuibil „Two Million Dollar Cashword”, însă, atunci când a scanat biletul cu telefonul, a descoperit că este câștigătoarea unui premiu de 2 milioane de dolari.

„În timp ce răzuiam biletul meu Two Million Dollar Cashword, am observat că aveam multe cuvinte în al treilea joc, dar nu le-am numărat”, a declarat femeia în vârstă de 61 de ani, potrivit presei locale.

„După ce am terminat de răzuit întregul bilet, m-am uitat la tabelul cu premiile și am presupus că am câștigat premiul de 5.000 de dolari. Când am scanat biletul în aplicația Michigan Lottery și am văzut suma de 2 milioane de dolari, am rămas complet șocată!

„Abia când am ajuns cu mașina la sediul Loteriei pentru a-mi revendica premiul am început să realizez că totul este adevărat. Am început să tremur și mi-am spus: «Acum chiar devine realitate!»”, a adăugat aceasta.

Femeia a cumpărat biletul câștigător de la magazinul USA 2 Go Quick Store, situat la adresa 4495 Holt Road, în localitatea Holt.

Recent, aceasta s-a prezentat la sediul central al Loteriei pentru a-și revendica premiul și a ales să primească o plată unică, în valoare de aproximativ 1,3 milioane de dolari, în locul plăților eșalonate în timp, care i-ar fi adus întreaga sumă de 2 milioane de dolari.

Cu banii câștigați, femeia intenționează să-și cumpere o casă nouă, o locuință de vacanță în Florida și să împartă o parte din câștig cu familia sa.