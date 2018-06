O cățea a dat naștere la opt cățeluși adorabili într-un aeroport aglomerat din Florida

Un câine de serviciu a dat naștere la opt cățeluși în mijlocul unui aeroport aglomerat chiar înainte ca zborul proprietarei să decoleze. Nașterea a fost neașteptată și a avut loc la Aeroportul Internațional din Tampa, Florida, cu ajutorul echipei medicale Tampa Fire Rescue.



Cățeaua, Eleanor 'Ellie' Rigby, de numai de doi ani este un câine instruit pentru a ajuta persoanele cu dizabilități, și poate acționa ca și ghid pentru un proprietar orb sau poate ajuta un proprietar cu deficiențe de auz. Câinii de serviciu americani sunt de asemenea folosiți pentru a ajuta persoanele cu tulburări ale sănătății mintale sau pentru a ajuta în cazul crizelor de epilepsie.





Mom’s name is Ellie, short for Eleanor Rigby. Two year old yellow lab pic.twitter.com/dzPCn8mdoN