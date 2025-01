O nouă specie de plantă, cu beneficii medicinale, a fost descoperită într-o peşteră din China

Noua specie, care a fost denumită Polygala spatulata, este unică pentru zona explorată. Sursa foto. Getty Images

Cercetătorii chinezi au descoperit o nouă specie de plantă din familia Polygalaceae, care are o potențială valoare medicinală, în Regiunea Autonomă Guangxi Zhuang din sudul Chinei, potrivit Institutului Guangxi de Medicină Chineză și Științe Farmaceutice, informează agenția de presă Xinhua, citat de Agerpres.



Noua specie, care a fost denumită Polygala spatulata, a fost găsită într-o peșteră carstică la o altitudine de aproximativ 530 de metri și este unică pentru flora din ținutul Bama din nord-vestul provinciei Gungxi, a declarat Nong You, un membru al echipei de cercetare.



Nong You a menționat că plantele din familia Polygalaceae sunt larg răspândite în întreaga lume, unele specii fiind folosite pentru a trata anumite afecțiuni, precum malaria și slăbiciunea fizică.



Această descoperire aduce informații suplimentare despre distribuția și mecanismele de adaptare ale speciilor din familia Polygalaceae în regiunile carstice și subliniază rolul critic al zonei carstice situate în sud-vestul Chinei în conservarea biodiversității plantelor.



Detaliile acestei descoperiri au fost publicate recent în PhytoKeys, o revistă internațională dedicată taxonomiei plantelor.