O adolescentă sudaneză, Noura Hussein, condamnată la pedeapsa cu moartea pentru uciderea soțului ei în vârstă de 35 de ani într-un caz care a stârnit o revoltă internațională, a vorbit pentru prima dată despre căsătoria forțată și despre violul prin care a trecut.

CNN a obținut un interviu exclusiv de la tânăra care în prezent asteaptă rejudecarea într-o celulă din penitenciarul Omdurman, după ce a făcut apel la sentința de condamnare la moarte. Povestea adolescentei a pus un accent pe căsătoria forțată și pe violul marital din Sudan, unde vârstă legală de căsătorie este de 10 ani, iar violul marital nu este considerat o infracțiune.

Familia lui Noura a forțat-o să se căsătorească la vârstă de 15 ani cu toate că i s-a permis să termine școala. Trei ani mai târziu, după ceremonia de căsătorie, soțul ei a încercat să consume căsătoria. După ce a refuzat să facă sex cu el în "luna de miere", fata a spus că bărbatul a violat-o în timp ce membri ai familiei lui au ținut-o imobilizată. O zi mai târziu, soțul ei a încercat să o violeze din nou și ea l-a înjunghiat. Când s-a dus la părinții ei pentru sprijin, ei au dat-o pe mână poliției.

Guvernul sudanez nu a răspuns cererilor CNN de a-și exprima observațiile cu privire la acest caz. Interviul lui Noura a fost obținut de CNN și a fost tradus și ușor editat pentru claritate.

Noura Hussein: „Le-a spus părinților mei că vrea să se căsătorească cu mine când eram în clasă a VIII-a. M-au păcălit după ce am mi-am dat examenele la sfârșitul acelui an. Prima dată când l-am văzut, a fost la o săptămană după ce m-a cerut în căsătorie de la unchiul meu și de prima dată când mi-au spus de el, am refuzat. Le-am spus că nu vreau să mă căsătoresc, vreau să studiez. Am vorbit direct cu el și i-am spus: "Nu vreau să mă căsătoresc cu tine".

Am fugit la Sinnar la casa mătușii mele, dar două zile mai târziu m-au adus înapoi și ceremonia religioasă a avut loc la două săptămani după ce m-a cerut pentru prima dată. După aceea nu am avut niciun fel de comunicare cu el. Dacă el vizita casa, plecăm. I-am spus în mod repetat: „nu te vreau”.

Ceremonia a avut loc la trei ani după ce am terminat cu examenul de absolvire a școlii. Au făcut toate ritualurile obișnuite pentru nuntă, familia lui era una bună, dar în tot acest timp nu am luat nimic de la el, niciun ban. Eram copleșită de furie, nu îl voiam pe acest om lângă mine. Stăteam la coafor și mă gândeam să mă sinucid.

Plângeam când eram așezată alături de el. În mașină se apropia de mine și mă îndepărtam. Odată ajunși în luna de miere m-am încuiat în una din camere și m-am întins complet îmbrăcată. Asta a continuat, am refuzat să mănanc, am refuzat să-mi părăsesc cameră. În a treia zi mi-a spus că este timpul să deschid ușa înainte să o spargă. Am refuzat, iar în timp ce dormea, am fugit afară din camera mea și am găsit ușa apartamenului blocată.

În cea de-a nouă zi de la ceremonie, rudele sale au venit, iar unchiul său mi-a spus să merg în dormitor. Am spus nu, așa că m-a târât de braț în dormitor, iar vărul lui m-a lovit. Toți împreună mi-au rupt hainele. Unchiul său m-a ținut la pământ de picioare iar ceilalți doi mă țineau de brațe. El s-a dezbrăcat și m-a avut în timp ce eu plângeam și tipam. În cele din urmă, au părăsit incăperea. Am sângerat și am adormit goală.

A două zi, el m-a apucat, m-a aruncat pe pat și a încercat să se urce peste mine. Am luptat și am scos un cuțit de sub pernă. Am început să ne luptăm cu cuțitul. Mi-a tăiat mâna și m-a mușcat de umăr.

Am fugit la casa părintească. Nu știu cum am ajuns până acolo. Încă mai țineam cuțitul în mână.

Speram să termin de studiat Dreptul și apoi să mă căsătoresc, visul meu este să fiu judecător.”

Sursă: CNN