STENOGRAME. „Șeful cel mare”. DNA îl acuză pe Coldea că era liderul „incontestabil” al grupului infracțional cu Dumbravă și Trăilă

Florian Coldea, la ieșirea de la DNA, 24 mai 2024 | Sursă foto: Hepta

Procurorii DNA îl acuză pe fostul general SRI Florian Coldea de constituirea unui grup infracțional organizat, alături de un alt fost general SRI, Dumitru Dumbravă, și de avocatul Doru Trăilă. Scoupul grupului ar fi fost „săvârșirea unor infracțiuni de corupție, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și spălarea banilor”.

Fostul adjunct SRI Florian Coldea a fost trimis în judecată în dosarul de trafic de influență și spălare de bani instrumentat de DNA. Aceeași măsură a fost dispusă și pentru generalul în rezervă Dumitru Dumbravă și pentru avocatul Doru Trăilă.

Potrivit rechizitoriului DNA, Coldea era „liderul incontestabil” al grupului infracțional organizat.

„Rolul inculpatului Coldea Florian de lider incontestabil al grupului a fost recunoscut atât de către membri grupării, respectiv de către inculpatul Dumbravă Dumitru si inculpatul Trăilă Doru – Florel, cât si de către persoanele care au aderat si respectiv au sprijinit activitatea grupării – inculpatul Tocaci Dan Victor, si respectiv de către persoanele care au fost racolate sau care au apelat la serviciile acesteia, precum Hideg Robertino – Cătălin sau Filip Robert – Dorin. Toți vorbesc despre Coldea Florian ca despre "șeful cel mare", cel care hotărăște dacă un contract se încheie, dacă se mai derulează si condițiile in care se desfășoară”, se arată în rechizitoriul procurorilor DNA.

Potrivit procurorilor, Trăilă a susținut că echipa din care făceau parte el și generalii funcționa după modelul unei structuri militare, iar Coldea era liderul. „A susținut in mod explicit că echipa lor funcționa după modelul unei structuri militare, că inculpatul Coldea Florian era liderul si își impunea autoritatea in cadrul grupului, fiind cel care trebuia să își dea acordul cu privire la demersurile pe care le efectuau si care controla si partea financiară a activității, iar cu privire la fluxul informațional si comunicarea deciziilor in cadrul grupului a precizat că aveau loc întâlniri periodice cu inculpatul Dumbravă Dumitru care transmitea informații către inculpatul Coldea Florian si invers”.

Omul de afaceri Cătălin Hideg a reclamat că Florian Coldea și Dumitru Dumbravă i-ar fi cerut 600.000 de euro plus TVA pentru „optimizarea” dosarului său de corupție aflat în instanță. Conform procurorilor, din suma de 100.000 de euro pe care omul de afaceri Cătălin Hideg le-ar fi dat-o lui Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, 20.000 de euro ar fi ajuns la avocatul Trăilă, iar restul de 80.000 de euro ar fi fost împărțită între Coldea și Dumbravă.

Stenograme din dosar. Coldea era „șeful cel mare”

TRĂILĂ: CEEA CE NE INTERESEAZĂ PE TOŢI ESTE O SOLUŢIE CARE PE DUMNEAVOASTRĂ SĂ VĂ AVANTAJEZE MAXIM

HIDEG ROBERTINO-CATALIN: Domnu'… așa și… Că să fac rost de bani. "De unde, mă, frate, 3 milioane? Bă, DANE, si oricum…". Eu plăteam, să zicem, poate, ceva la Fonduri, da' rez… rămâneam descoperit in partea astalaltă. Adică…

TRĂILÁ DORU-FLOREL: La care?

HIDEG ROBERTINO-CATALIN: Pentru mine … Aștia cu EPPO, cu fondurile…

TRĂIL Ă DORU-FLOREL: A! Cu prejudiciu'.

HIDEG ROBERTINO-CATALIN: Că eu am două plăți, una la dumneavoastră si una la prejudiciu.

TRAILA DORU-FLOREL: Da.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Dacă plăteam la prejudiciu, picam de rahat in partea asta la. la cabinet, adică e. $i plus că, oricum, nici nu aveam cum să rezolv. Nici într-o parte si in asta, adică ați văzut …neinteligibil)… Si atunci cu ce să… nu știu ce să fac…

TRĂILA DORU-FLOREL: Bun! Acuma vă spun eu sincer: e o diferență majoră intre… onorariile noastre si prejudiciu.

HIDEG ROBERTINO-CATALIN: Da! Cum să…

TRAILA DORU-FLOREL: Primu' e prejudiciu'. Acum sincer vă spun, fără nicio ezitare.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Bun! Deci, eu vă repet. Prioritatea dumneavoastră număru' 1 e. sau banii dumneavoastră sunt partea de prejudicii, că noi mergem înainte. Adică n-am o problemă legată nici de 2 mi de …(neinteligibil)… cât o fiți așa, dacă obținem ceea ce ne interesează pe toți, si anume o soluție care pe dumneavoastră să vă avantajeze la maxim. La instanță mă refer . Eu mâine am o ședință iarăși cu dumnealui si o să mai stăm de vorbă si pe alte dosare si despre dumneavoastră. Eu mâine mă văd cu el. §i o să mai discut o dată. Ne-a dat nouă mesaj că a vorbit cu… cineva cu dumneavoastră, atâta mi-a zis.

HIDEG ROBERTINO-CATĂLIN: Cu mine?

TRĂILă DORU-FLOREL: Cu… V-a transmis un mesaj, ceva de genu' ăsta.



AFACERISTUL TOCACI POVESTEŞTE CUM A AJUNS LA COLDEA PRIN NEIDONI, MILIONARUL STABILIT IN MONACO

Tocaci: Bă, fii atent! Ăsta este... Noi am ajuns la el, aici, în conjunctura asta pe o prietenie...

Hideg: Păi şi ăia care aveau probleme serioase cum ajungeau, mă?

Tocaci: Păi, păi... ăia ajungeau la început. Când începeau balamucul, se trimitea cineva să se vadă cu ei. Dar la tine, noi am stat... M-am rugat eu. La mine... La noi... ne-am... El... Acolo m-am rugat de Bogdan vreo 6 luni. (...) Şi eu am fost la Bogdan şi l-am rugat: "Băi, te rog eu frumos... (...) E frati-miu (...) F.C. ul e fratele tău, că aţi făcut şcoala impreună şi i-ai dat să.... mâncare... (...) Bine, bă, hai că o rezolv", mi-a zis.