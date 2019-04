Un bărbat cere sfatul specialistei în relații de la The Sun: "Amanta mea face lucruri în pat pe care soția mea nu si le-ar fi dorit vreodată. Am lăsat totul pentru ea, dar ea s-a hotărât să se întoarcă la soțul ei. Suntem amândoi căsătoriți cu copii. Eu am 39 de ani, iar ea are 29 de ani.

Aventura noastră a început acum doi ani și ne-am întâlnit odată la fiecare două săptămâni. La început am ezitat. Nu am avut o aventură înainte, dar cum soția mea nu era foarte entuziasmat de sex, am hotărât să caut asta în altă parte. Spre deosebire de soție, amanta era foarte entuziasmată să facă dragoste cu mine.

Într-o zi, din păcate, soția mi-a găsit mesajele cu iubita, Și l-a sunat pe soțul acesteia. Atunci, m-am mutat de acasă si am sperat că amanta va veni cu mine însă nu s-a întâmplat aȘa.

Mi-a spus că vrea să repare relația cu soțul ei, și-a schimbat numărul de telefon si adresa de email. M-am mutat înapoi cu soția și fata mea, dar nu este locul în care vreau să fiu. Amanta este iubirea vieții mele și vreau să fiu cu ea!"

Deidre răspunde: "Încă de la început trebuia să știi că cel mai probabil va alege să rămână cu soțul si familia ei. Ea a rămas cu el de-a lungul anilor, în ciuda comportamentului său urât. Nu ai prea multe opțiuni în afară de a merge mai departe și a-ți vedea de viața ta.

Uită-te bine la căsnicia ta și la viața de familie. Nu le arunca la gunoi și amintește-ți că fiica ta poate simți tensiunea dintre părinți.

Vorbește deschis cu soția ta. Spune-i ce simți și găseste modalități de a te bucura de viață împreună cu ea."

Sursă: The Sun