O femeie povestește în anonimat pentru The Guardian: „Acum aproape un an, s-a întâmplat ceva de neimaginat. În timp ce soțul meu se uita la televizor, m-am dus să închui casa. După ce am intrat în bucătărie, am fost prinsă pe la spate și violată, în timp ce mi se ținea un cuțit la gât. Ceea ce a urmat a fost un haos total: poliție, spitale și neîncredere, nu credeam că așa ceva mi se poate întâmpla.

Oamenii din jurul meu au presupus că după astfel de atac nu voi dori să mai fac sex, dar a fost fix invers. Am vrut să fac sex cu soțul meu la doar câteva zile după asalt, chiar dacă fața mea era încă vânătă. Simțeam nevoie să îmi redobândesc sexualitatea și trupul, cu soțul meu pe care îl iubesc.

Am vorbit cu multe alte victime, atât online cât și la grupuri de sprijin și știu câți oameni se luptă să-și recupereze sexualitatea după un atac. Atacatorul meu nu a fost prins, și asta mă sperie groaznic. Poliția crede că m-a urmărit o perioadă îndelungată pentru că îmi știa rutina iar luni de zile după atac nu am mai ieșit din casă.

Multe lucruri s-au schimbat din acea noapte dar ce nu mi-a fost furat a fost faptul că sexul cu soțul meu în care am incredere in totală, care mă iubește si pe care il iubesc atat de mult, este uimitor, minunat si satisfacator. Nu am flashback-uri in timp ce fac sex și nu sunt speriată. Dețin controlul în această privință”.

Sursă: The Guardian