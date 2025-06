Un star francez din NBA s-a călugărit. Victor Wembanyama s-a ras în cap şi a meditat la un templu Shaolin din China

Starul francez NBA, cu o înălţime de 2,13 m, Victor Wembanyama, s-ar putea să fi "deblocat o nouă poziție": călugăr Shaolin. Wembanyama, care a încheiat sezonul trecut mai devreme din cauza unui cheag de sânge rar la umărul drept, părea să caute pace și putere spirituală în extrasezon la un templu Shaolin din centrul Chinei. O imagine devenită virală îl arată pe jucătorul central al echipei San Antonio Spurs cu părul ras, stând gânditor în fața unor mici statui ale lui Buddha, într-o cameră folosită de obicei de stareți pentru a primi oaspeți, scrie CNN.

Rapoartele presei de stat chineze au confirmat luni că el se afla, într-adevăr, la templu. Imaginea a fost republicată de mai multe instituții media de stat chineze și de contul oficial al NBA pe rețelele de socializare chineze.

NBA a anunțat luni pe pagina sa oficială de Weibo că, "conform rapoartelor”, Wembanyama s-a ras în cap și a început o retragere de 10 zile în Templul Shaolin. Într-un videoclip separat de pe Douyin, versiunea chineză a TikTok, un trecător l-a văzut pe impunătorul jucător de baschet la templu.

Mănăstirea veche de 1.500 de ani, ascunsă adânc în munții împăduriți din provincia Henan din centrul Chinei, este cunoscută pentru budismul zen și arta marțială chineză kung fu.

Retragerile de la templu se concentrează pe disciplină, meditație și armonie interioară și își propun să ajute la deconectarea din lumea reală.

I have to say, NBA Spurs’ Victor Wembanyama becoming a monk at China’s Shaolin Temple was not on my 2025 bingo card. pic.twitter.com/OjGrwvESiH