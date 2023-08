El este Laurenţiu, un tânăr din Alba devenit erou: A donat aproape 7 litri de sânge și a salvat 48 de vieți

Laurențiu este un tânăr din Drașov, județul Alba, care poate fi considerat un erou în adevăratul sens al cuvântului, după ce a participat la salvarea a 48 de vieţi. Iată povestea lui.

Sursa foto: ziarulunirea.ro

Laurențiu a devenit erou după ce a donat aproape 7 litri de sânge și a salvat 48 de vieți. De 15 ani, tânarul donează constant sânge și aduce speranță pacienților greu încercați de boală.

"Am 16 donări înregistrate în aplicație, dar ele de fapt sunt mult mai multe, în cei 15 ani de când donez. Deci oficial am donat până acum 6.88 litri de sânge și am salvat 48 de vieți (și asta mă motivează cel mai mult)”, a scris Laurențiu, potrivit ziarulunirea.ro

Urmare a acestor acţiuni, Laurenţiu se situează pe locul 50 din cele 3,533 de persoane care au donat până acum.