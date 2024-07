Grădina cu mirodenii din România care a ajuns celebră și în străinătate: „Este cu adevărat un miracol ce se întâmplă aici”

Conacul Csiki. Sursa foto: Facebook/ Csodakert

Grădina cu mirodenii de la Avramești și-a primit din nou oaspeții. În micul paradis aromat, familia venită în urmă cu 18 ani din Olanda cultivă peste o sută de specii de plante. Și nu doar atât. Le culeg, le usucă, le ambalează și le valorifică în magazine mici bio, în țară și în străinătate.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Grădina cu mirodenii și plante medicinale de la Avrămești, din Harghita este celebră si nu doar printre oamenii zonei. Turiștii vin aici și de peste hotare după ce au auzit de minunățiile de plante parfumate și aromatice.

„Am venit în acest loc pentru că este cu adevărat un miracol ceea ce se întâmplă aici. Un miracol al naturii și un miracol al oamenilor care lucrează aici, pentru că tot ceea ce fac în natură este de la Creatorul nostru. Dumnezeu poate face totul posibil!”, spune un turist din Canada.

Alți turiști vin pentru a se informa cu privire la agricultura ecologică.

Producătorii, care s-au întors în țară din Olanda, spun că nu ar mai da viața pe care o au la Avramești pentru nimic, cu toate că volumul de muncă este uriaș.

„De la bun început am avut agricultură ecologică certificată, că acest lucru l-am învățat și asta știu să fac. Altceva nu știu și nici nu vreau. Și după ce am reușit să avem și recolta dintr-un hectar, am început să le uscam și să le amestecăm și să avem propriul produs”, a povestit, la Antena 3 CNN, Csiki Emeșe, producător de ceai și mirodenii.

La treburile zilnice sunt ajutati de vecini. Din gradină, plantele ajung în uscatorul special.

Emeșe este fericită că produsele finale sunt foarte apreciate de clienti.

„Avem plante mai mult de o sută, dar produse sunt în jur de 60, celelate sunt utilizate pentru demonstrație ori au crescut spontan din flora spontană. Le vindem în toată țara și în Occident și în Canada, și din asta trăiește toata familia.

Pe langa faptul că avem un produs care este cunoscut și apreciat de foarte mulți oameni și grădina e vizitata de foarte mulți turisti, atrage foarte mulți oameni, nu numai din țară dar și din alte tări, iar pentru noi este o mare satisfacție.”, spune ea.

Numărul celor care vor să vină în vizită este atât de mare încât anual sunt organizate zile speciale în acest scop, pentru ca oricine își dorește să poată admira frumusețile naturii.