Mesaje de Dragobete. Cele mai frumoase SMS-uri, urări și felicitări pentru persoana iubită

Mesaje de Dragobete pentru iubită

"Dragostea este ceva care durează pentru totdeauna și toate lucrurile dulci pe care le faci pentru mine, fie că este vorba de Dragobete sau nu! Însemni lumea pentru mine.

Mă faci atât de fericit, încât uneori mă trezesc zâmbind pur și simplu de la gândul la tine. Îți mulțumesc că ai făcut din viața mea o aventură atât de minunată. Felicitări de Dragobete!

Dragobetele este o sărbătoare pe care abia o aștept, pentru că îmi petrec fiecare secundă a zilei alături de tine.

Fiecare zi pe care o petrec cu tine este ca Dragobetele în inima mea, deoarece este plină de dragoste și fericire.

Bomboanele sunt dulci, florile sunt drăguțe, dar nimic nu îmi face ziua mai frumoasă decât să văd zâmbetul tău pe față. Să transformăm această Zi de Dragobete într-o amintire de împărtășit pentru totdeauna. Felicitări!

Dragostea pe care mi-o oferi îmi dă puterea să mă trezesc în fiecare zi și să o cuceresc cu un zâmbet pe buze. Te iubesc! Felicitări de Dragobete!"

Mesaje de Dragobete pentru iubit

"Dacă aş planta o floare de fiecare dată când mă gândesc la tine aş merge acum printr-o grădină plină de flori, dără să îi mai găsesc capătul."

"În lume sunt opt minuni. Şapte dintre ele le ştie toată lumea, dar pe a opta o ştiu doar eu. Aceea eşti tu, iubirea mea!"

"Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine: tu sau viaţa? Eu voi spune că viaţa, iar tu te vei supăra fără să-ţi dai seama că pentru mine tu eşti viaţa."

"Cineva mi-a spus că ziua are 24 de ore, că o oră are 60 de minute şi că un minut are 60 de secunde. Nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate"

“Te-am iubit cu privirea…te-am iubit cu sarutul…te-am iubit cu mangaierea…acum te iubesc cu toata fiinta mea…”

Iubitule, te iubesc mai sus de sus şi mai departe de departe, te iubesc în toate formele posibile, în toate sensurile şi sub toate stelele universului.

Nu trebuie să-mi aranjezi întotdeauna mese la lumina lumânărilor. Este absolut ok să-mi cumperi doar niște bijuterii!

Ești comoara vieții mele, ești minunea pe care am întâlnit-o întâmplător și care m-a făcut fericită. Te iubesc enorm! O zi poate începe făra un mesaj de dragoste de la mine către tine, dar nu poate începe fără ca eu să mă gândesc la tine. Vezi? Tocmai m-am gandit.

Nu am nevoie de o mulțime de bomboane de Dragobete pentru că sunt la dietă. Îmi poți cumpăra diamante în schimb!