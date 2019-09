S-a descoperit o cale de vindecare a Alzheimerului

Captură Antena3

Alzheimerul e o boala care afecteaza din ce in ce mai multa lume la nivel mondial.

Cum nu exista un tratament, orice reusita in cazul acestei boli este un pas urias inainte. Iar oamenii de stiinta au reusit sa anuleze raul facut de boala in decurs de un an la nivelul creierului.

Practic, cu ajutorul undelor electromagnetice, a fost anulat declinul cognitiv acumulat in decurs de an, in numai 2 luni, arata Science Alert, citat de Ziare.com.

Cercetarea a fost realizata pe un esantion mic, de numai opt pacienti diagnosticati cu Azheimer moderat, iar in cazul a 7 dintre ei rezultatele au fost cele scontate.

Pacientii au simtit ca mare parte dintre amintiri le revin, dupa cum au declarat ei.

Urmeaza un studiu de si mai mare anvergura, cu mult mai multi subiecti, pentru ca tehnica sa fie testata. Daca va fi unul incununat de succes, tratamentul ar putea fi autorizat, noteaza sursa citata.