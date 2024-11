Cum poate fi evitată o nouă criză a medicamentelor cu ajutorul unui canal de urgență: „Ne contactează printr-un număr scurt”

Noua măsură, deja funcțională, ar trebui să prevină posibilele crize de medicamente care au amenințat în ultimii ani viețile bolnavilor / Sursa foto: Getty Images

O nouă criză a medicamentelor ar putea fi evitată cu ajutorul unui canal de urgență care să acopere stocurile insuficiente. Mecanismul, deja funcțional, are la bază comunicarea între producători, farmaciști și pacienți, astfel încât să se știe în ce localități și în ce farmacii lipsește un anumit medicament și unde există stoc. Măsura este însă o picătură într-un ocean, se plâng farmaciștii, care atrag atenția că lipsesc peste o sută de medicamente pentru diabet, cancer și probleme cardiace.

Ideea unui canal de urgență care să acopere stocurile insuficiente de medicamente este discutată de mai bine de 10 ani. Noua măsură, deja funcțională, ar trebui să prevină posibilele crize de medicamente care au amenințat în ultimii ani viețile bolnavilor.

„Atunci când pacientul are o rețetă și merge în farmacii și nu o găsește pentru medicamentele care sunt pe canalul de urgență și merge în farmacia respectivă, farmacistul ne contactează printr-un număr scurt pe call center, intră în contact cu noi, și ne trimit o comandă justificată”, a declarat Adrian Marius Dobre, director UNIFARM.

Specialiștii care lucrează în call center-ul UNIFARM sunt cei care primesc solicitările venite din partea farmaciilor, dar și din partea spitalelor.

Pacienții românii așteaptă cel mai mult pentru a avea acces la medicamentele inovative

Cu toate acestea, sunt prea puține medicamente aflate în prezent în circuitul acestui canal de urgență. Din acest motiv, unii farmaciștii atrag atenția că măsura nu acoperă stocurile deficitare.

„Este o picătură într-un ocean. Avem în acest moment peste 100 de medicamente care lipsesc din absolut toate categoriile de tratamente și este o situație care trebuie neapărat rezolvată”, a declarat Anda Vija, de la Asociația Farmaciilor Independente.

Pacienții care în anii anteriori au fost afectați de criza medicamentelor se tem că ar putea rămâne oricând fără tratamentele vitale.

„Înseamnă că trebuie după aceea să mă duc la următoare a farmacie să iau și după aceea la încă una, ș.a.m.d. De multe ori trebuie să suni în avans”, spune un român.

Normalitate își dorește și doamna Vasilica. Ea luptă cu o afecțiune oncologică. A dat statul în judecată pentru a avea acces la tratamentul care o ține în viață. După ce a câștigat însă în prima instanță, la scurt timp a primit o nouă lovitură, tot din partea statului.

„În România, costul la medicamentul stivarga este de 11.610 de lei, iar în Turcia este de 6.968. Am fost anunțată de avocat că am câștigat. Și pe parcursul a 11 luni am primit acest tratament de la stat, dar care în luna octombrie 2024 fac recurs, și pe 5 noiembrie 2024 mi se ia acest drept definitiv”, a declarat Vasilica, pacientă.

