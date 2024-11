Inflația amenință viețile bolnavilor. Policlinicile s-ar putea închide din cauza costurilor uriașe

Multe dintre unitățile medicale din Capitală au deja datorii uriașe. FOTO: Getty Images

Medicii din ambulatoriile de specialitate se tem că vor fi forțați să-și închidă cabinetele din cauza costurilor uriașe pentru chirie, materiale sau utilități. Asta ar înseamna că cei cinci milioane de pacienți care se tratatează în prezent în polinici ar putea fi trimiși către spitalele deja copleșite de numărul mare de solicitări. Multe dintre unitățile medicale din Capitală au deja datorii uriașe. Printre acestea se află Institutul Matei Balș și Spitalul Sf. Pantelimon.

Maria se luptă cu o afecţiune oncologică şi depinde de tratamentul administrat la Policlinica Vitan. Gândul că s-ar putea trezi cu o uşă închisă o îngrozeşte.

Maria, pacientă: „Eu am fost operată de cancer de colon și am făcut doi ani jumătate. Depind de toți medicii de aici, pentru ambulatoriu, pentru rețete, unde să mă duc, în spital unde am făcut chimio mergeam de la 7 și veneam seara, la 9.”

Asociaţia Medicilor de Ambulator avertizează că inflaţia le-ar putea închide cabintele dacă nu va creşte valoarea punctului per serviciu, care în prezent este cinci lei.

Cosmin Alexandrescu, preşedintele Asociaţiei Medicilor din Ambulator: „Costurile vor crește în anul 2025. Dacă în spital e aglomerat nu prinde loc, nu găsește în ambulatoriu de specialitate, nu găsește medicul, cumva el are nevoie de acele servicii medicale și va merge să le facă ca și acum, într-o formă sau alta în privat și va scoate banii din buzunar.”

Cristian Diaconu, medic internist, Policlinica Vitan: „Cheltuielile de funcționare, știți cum e când ai activitate mare, și ele cresc, pentru că consum mai multe materiale consumabile și depășesc 20.000 lei pe lună. Cheltuielile de funcționare și impozitele până acum au fost cât de cât suportabile. De la 1 ianuarie însă devine dificil.”

Unități medicale cu datorii uriașe

Capitala are peste 20 de policlinici unde în fiecare trimestru sunt tratați peste un milion și jumătate de pacienți. Dacă multe dintre aceste cabinete vor fi închise acești bolnavi vor fi nevoiți să ajungă în spitale. Acolo, deja UPU-urile și camerele de gardă sunt aglomerate.

Şi mai grav este că sunt unităţi medicale care au datorii uriaşe. Într-o astfel de situaţie este Institutul Matei Balş, care a acumulat datorii de aproximativ 12 milioane lei la utilităţi şi furnizori. Probleme sunt însă şi la Spitalul Sf. Pantelimon, unde datoriile se apropie de cinci milioane lei.

Răzvan Jitianu, manager Spitalul Sf. Pantelimon: „Istoric, noiembrie și decembrie sunt niște luni mai proaste din punct de vedere financiar, ceea ce înseamnă externări mai puține, deci mai puțini bani.”

Potrivit Ministerului Sănătăţii, nu există însă riscul ca spitalele Sf. Pantelimon sau Balş să intre în incapacitate de plată.