Motivul halucinant pentru care un spital nou din România de 26 milioane de lei, inaugurat în 2023, nu poate fi deschis

Noul spital a costat peste 26 de milioane de lei, are o suprafaţă totală de 5.385 mp, cu demisol, parter şi etaj. Sursa foto: Facebook Iustin Cionca

Un nou spital de psihiatrie, care a costat peste 26 de milioane de lei şi a fost inaugurat în localitatea arădeană Căpâlnaş în iulie 2023, nu a mai fost deschis, atât din cauza unor restricţii fiscal-bugetare care au blocat angajările şi amenajările necesare, cât şi pentru că firma care a executat lucrările la clădire a instalat un transformator vechi de 25 de ani, în acest sens fiind depusă o plângere penală, informează Agerpres.

Într-un răspuns transmis Curţii de Conturi de către conducerea Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş, după ce au fost cerute explicaţii pentru faptul că noua unitate medicală nu a fost operaţionalizată, se arată că după inaugurarea imobilului au fost întâmpinate mai multe probleme. Una dintre acestea se referă la faptul că în 2023 au fost suspendate de către Guvern angajările pe posturile vacante sau temporar vacante.



De asemenea, amenajarea spălătoriei şi a altor spaţii necesare pentru funcţionarea unităţii a fost blocată de prevederile OUG 90/2023 privind măsuri în domeniul achiziţiilor pentru obiecte de inventar şi consultanţă. Conform ordonanţei, ordonatorii de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice nu au putut încheia angajamente legale pentru anumite categorii de cheltuieli.



„Restricţiile legislative fiscal-bugetare din a doua jumătate a anului 2023 au făcut imposibilă atât completarea schemei de personal existente, cât şi majorarea statului de funcţii cu personal suplimentar adecvat noilor funcţiuni ale clădirii (fochişti, liftieri, personal de farmacie, personal medical şi medical auxiliar etc), precum şi angajarea de cheltuieli suplimentare de funcţionare pe care le-ar fi generat mutarea efectivă (inclusiv cele de furnizare de energie electrică)", se arată în răspunsul către Curtea de Conturi.

Un transformator vechi de 25 de ani blochează unitatea medicală

Contactat de Agepres, directorul Direcţiei de Comunicare şi Strategii din cadrul Consiliului Judeţean Arad, Andrei Ando, a declarat că problemele legislative care au amânat deschiderea spitalului au fost depăşite în ultima perioadă, însă a rămas o problemă tehnică majoră, legată de un transformator vechi de un sfert de secol instalat de firma care a executat lucrările la noua clădire.



„Motivul problemelor legate de energia electrică este că transformatorul de curent montat la Spitalul de Psihiatrie nu este cel din documentaţia de execuţie a clădirii. Acest transformator e supradimensionat şi are 25 de ani (perioada normală de funcţionare a lui e stabilită prin legislaţie şi este 20 - 24 de ani), implicit generează cheltuieli foarte mari. În momentul acesta există o plângere penală la adresa firmei care a amplasat transformatorul. Această firmă s-a angajat că va face demersuri pentru înlocuirea transformatorului", a declarat Ando.



El a adăugat că pentru încheierea unui contract cu furnizorul de energie electrică trebuie soluţionată problema transformatorului.



„În momentul acesta suntem în situaţia de a alege: să se facă revizia transformatorului existent şi să ne racordăm, să aşteptăm să fie înlocuit transformatorul sau să achiziţionăm unul nou şi să recuperăm apoi prejudiciul", a mai declarat Andrei Ando.

Ce soluţii au găsit autorităţile locale

Reprezentanţii Consiliului Judeţean consideră că în următoarele săptămâni va fi soluţionată problema energiei electrice, iar spitalul ar putea deveni operaţional în această iarnă.

În 21 iulie 2023, inaugurarea spitalului a avut loc în prezenţa ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Adrian-Ioan Veştea, care a declarat că este „impresionat de condiţiile care au fost create în această unitate construită de la zero".



„Ceea ce vedem astăzi sunt condiţii de luat exemplu de toate autorităţile judeţene şi de sistemul sanitar din România", a spus ministrul.



Noul Spital de Psihiatrie de la Căpâlnaş a costat peste 26 de milioane de lei, are o suprafaţă totală de 5.385 mp, cu demisol, parter şi etaj. Are 75 de locuri pentru pacienţi şi curte destinată activităţilor recreative. Unitatea va asigura asistenţă şi îngrijire medicală permanentă, dar şi programe de terapie ocupaţională.



Lucrările au început în 2019, iar finanţarea a fost asigurată prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi bugetul judeţean.



„Vechiul Spital de Psihiatrie din Căpâlnaş, de unde vom muta aici pacienţii, funcţionează într-un imobil construit între 1876-1879, respectiv Castelul Mocioni-Teleki. Clădirea a primit funcţiunea de spital abia în 1979, iar pentru ocuparea imobilului am plătit chirie. Această investiţie era necesară nu doar fiindcă am plătit chirie în vechiul spaţiu, ci şi din cauza creşterii incidenţei afecţiunilor psihice", declarase, la inaugurare, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca.