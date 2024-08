O tulpină letală de variola maimuței se răspândește, OMS discută dacă să declare epidemia urgență internațională

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a afirmat duminică că are în vedere convocarea unui comitet de experţi pentru a determina dacă este necesară calificarea drept urgenţă internaţională a epidemiei de mpox, o boală cunoscută şi sub denumirea de ''variola maimuţei'', care este în plină desfăşurare în mai multe ţări africane.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a precizat că agenţia ONU alături de centrele africane pentru controlul şi prevenirea bolilor, printre alte organisme, se pregătesc să îşi intensifice eforturile pentru a întrerupe transmiterea virusului.

As a deadlier strain of #mpox spreads to multiple African countries, @WHO, @AfricaCDC, local governments and partners are further scaling up the response to interrupt disease transmission. But more funding and support for a comprehensive response are needed.



I am considering…