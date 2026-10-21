"Ora fără diabet" în şcolile din Prahova: Copiii au învățat cum să alcătuiască mese sănătoase și să facă alegeri alimentare echilibrate

"Ora fără diabet" în şcolile din Prahova: Copiii au învățat cum să alcătuiască mese sănătoase și să facă alegeri alimentare echilibrate. Sursa foto: captură video

Elevii Colegiului Național "Ion Luca Caragiale" și ai Școlii Gimnaziale "Rareș Vodă" din Ploiești, precum și cei ai Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Mizil și ai Liceului Tehnologic "Prof. Ilie Gavrilă" din Cioranii de Jos, au aflat că un stil de viață sănătos nu înseamnă doar restricții, ci și echilibru.

În cadrul campaniei "Ora fără diabet - parteneriat pentru un viitor sănătos", copiii au învățat cum să alcătuiască mese sănătoase și să facă alegeri alimentare echilibrate. Activitățile interactive, susținute de organizatori și invitați din domeniul medical și sportiv, i-au încurajat pe elevi să se implice activ și să înțeleagă importanța unui stil de viață sănătos.

Copiii sunt adesea atrași de dulciuri și au nevoie de îndrumare pentru a face alegeri alimentare sănătoase. Proiectul "O oră fără diabet – parteneriat pentru un viitor sănătos" îmbină activitățile recreative cu sfaturi despre nutriție și sport. De această dată, la proiect au participat elevii Colegiului Național "Ion Luca Caragiale" din Ploiești.

Ca să înțeleagă că zahărul, unul dintre dușmanii alimentație consumat în exces, poate fi regăsit în multe preparate un farmacist le-a vorbit copiilor despre cum reușim să evităm excesele alimentare.

"Îmi doresc foarte mult să transmit în fața oamenilor care pot să ne fie alături rolul pe care îl are farmacistul și farmacia în comunitate. Una din companiile care sunt reprezentate în federația patronală a reușit să facă în Prahova patru caravane medicale în pe diabet, pe boli de de piele, pe cardiologie și a reușit să depisteze în screeningurile acestea pacienți cu boli grave", a afirmat Răzvan Munteanu, vicepreședinte AFFR și FPFR.

Inițiativei s-au alăturat și mai mulți sportivi, care au stat de vorbă cu elevii, pentru a le explica faptul că un stil de viață sănătos nu este adoptat doar atunci când faci performanță.

"Dacă tu mănânci în plus, se va pune în plus, va pune grăsime și automat te va trage jos. Sunt copii pe care chiar îi interesează acest lucru. Mi-a plăcut foarte mult că am putut să le dau ceva celor mici, să învețe", a spus şi Ştefan Cojocaru, vicecampion național la înot.

"Sunt absolut necesare și mă bucur că ai noștri puțini au putut beneficia de programul acesta. Eu sper că se va repeta. Se vor repeta și alte acțiuni care au ca scop deschiderea atenției lor către ce mănâncă, cum se comportă și multe lucruri care țin de educația aceasta", a afirmat Daniela Lica, dir. CNILC Ploiești.

Caravana, şi la "Rareș Vodă"

Caravana a ajuns mai apoi la Școala Gimnazială Rareș Vodă, din Ploiești.

"Este un proiect binevenit și mai ales că noi avem elevi care au diabet și avem și părinții bolnavi de această afecțiune și este într-adevăr bine venit, pentru că uite, astăzi, copiii au participat în mod direct la beneficii, dar și la riscuri", a afirmat Maria Vasilescu, director Şc. Gim. "Rareș Vodă" Ploiești.

"Ora fără diabet", şi la Mizil şi Ciorani

Campania "Ora fără diabet" a ajuns marți și în orașul Mizil și în comuna Ciorani, din Prahova.

"Mi se pare o inițiativă extraordinară, pentru că că e foarte importantă, la o vârstă fragedă ei să capete aceste cunoștințe", a afirmat Daniel Burlacu, director Lic. Tehn. Prof. Ilie Gavrilă" din Ciorani.

Proiectul național este o inițiativă Antena 3 CNN, în parteneriat cu Asociația pentru Responsabilitatea Socială PLAN B, alături de Federația Patronala a Farmaciștilor și Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România.