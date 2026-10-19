"Ora fără diabet" în şcolile din Prahova. Lecţii despre alimentaţia sănătoasă. Sursa foto: captură video

Primele ore de curs ale elevilor școlii gimnaziale "Toma T. Socolescu", din Păulești, Prahova au aratat cu totul diferit, vineri dimineață. Întâlnirea nu a mai fost în bănci, ci în sala căminului cultural, acolo unde proiectul "Ora fara diabet, parteneriat pentru un viitor sănătos" i-a surprins pe micuți cu activități interactive despre alimentație sănătoasă și mișcare.

La școala din Păulești, activitatea a coincis cu ziua unității de învățământ, iar dezbaterile au fost dedicate principiului "O minte sănătoasă într-un corp sănătos", în contextul Zilei Mondiale a Alimentației, marcate pe 16 octombrie.

"Un alt truc în citirea etichetelor atunci când ne interesează zahărul este să vedem cum este el trecut. Pe etichetă este trecut zahăr, fi este trecut zaharul, fie este trecut sub formă de sirop, glucoză, fructoză sau dextroză. Deci trebuie să știm exact ce să căutăm", a afirmat Ioana Sandu, farmacist.

Ca de fiecare dată, elevii au avut parte de invitați-surpriză. Cu tot cu biciclete, la activitate au ajuns trei sportivi legitimați la Federația Română de ciclism.

"E foarte importantă activitatea aceasta pentru că învață copiii de mici sportul și în ce constă acesta. Copiii au fost foarte interesați de chestiile astea, sunt foarte curioși și în ce constă la spus şi Matei Niculae.

"Este foarte important să învețe despre asta la o vârstă cât mai fragedă, deoarece asta le poate influența sănătatea pe tot parcursul vieții lor și alte hobby-uri mai târziu în viață", a afirmat Alex Tiţă.

De la Păulești caravana s-a mutat la Ploiești, mai exact la Școala Gimnazială "M. Eminescu". Activitățile captivante despre mâncare sănătoasă și sport au fost extrem de apreciate de către elevi.

Și cum echipa de fotbal petrolul Ploiești este echipa fanion a municipiului trei jucători ai clubului au ajuns alături de elevi chiar în mijlocul activităților.

"A fost o întâlnire un pic emoționantă pentru că mi-am adus aminte cum este să fii înapoi la la școală, să ai vârsta lor cam 10-11 ani și mi-a plăcut foarte mult", a spus Ştefan Rădulescu, FC Petrolul Ploiești, legitimat la Echipa Naţională U17.

"Trebuie să aibă o alimentație foarte bună dată de ei și să aibă și grijă, o educație foarte bună și sunt fericit că sunt aici", a spus Rareş Leescu, FC Petrolul.

"Pentru mine, este foarte important să-i învățăm pe copii, în fiecare țară, cât de important este să aibă grijă de corpul lor și să mănânce sănătos. Din acest punct de vedere, consider că este o echipă foarte bună", a afirmat Adam Zaian, FC Petrolul Ploiești.

Campania "Ora fără diabet" va ajunge la începutul săptămânii viitoare în alte școli din Ploiești, Mizil și comuna Ciorani, din Prahova. Proiectul național este o inițiativă Antena 3 CNN, în parteneriat cu Asociația pentru Responsabilitatea Socială PLAN B, alături de Federația Patronala a Farmaciștilor și Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România.