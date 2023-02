Cele mai frumoase SMS-uri, urări și felicitări de Dragobete pentru persoana iubită 

De Dragobete, îţi poţi surprinde persoana iubită cu cele mai frumoase SMS-uri, urări și felicitări.

Mesaje de Dragobete pentru iubită

"Dragostea este ceva care durează pentru totdeauna și toate lucrurile dulci pe care le faci pentru mine, fie că este vorba de Dragobete sau nu! Însemni lumea pentru mine.

"Mă faci atât de fericit, încât uneori mă trezesc zâmbind pur și simplu de la gândul la tine. Îți mulțumesc că ai făcut din viața mea o aventură atât de minunată. Felicitări de Dragobete!"

"Dragobetele este o sărbătoare pe care abia o aștept, pentru că îmi petrec fiecare secundă a zilei alături de tine."

"Fiecare zi pe care o petrec cu tine este ca Dragobetele în inima mea, deoarece este plină de dragoste și fericire."

"Bomboanele sunt dulci, florile sunt drăguțe, dar nimic nu îmi face ziua mai frumoasă decât să văd zâmbetul tău pe față. Să transformăm această Zi de Dragobete într-o amintire de împărtășit pentru totdeauna. Felicitări!"

"Dragostea pe care mi-o oferi îmi dă puterea să mă trezesc în fiecare zi și să o cuceresc cu un zâmbet pe buze. Te iubesc! Felicitări de Dragobete!"

Mesaje de Dragobete pentru iubit

"Dacă aş planta o floare de fiecare dată când mă gândesc la tine aş merge acum printr-o grădină plină de flori, dără să îi mai găsesc capătul."

"În lume sunt opt minuni. Şapte dintre ele le ştie toată lumea, dar pe a opta o ştiu doar eu. Aceea eşti tu, iubirea mea!"

"Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine: tu sau viaţa? Eu voi spune că viaţa, iar tu te vei supăra fără să-ţi dai seama că pentru mine tu eşti viaţa."

"Cineva mi-a spus că ziua are 24 de ore, că o oră are 60 de minute şi că un minut are 60 de secunde. Nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate"

“Te-am iubit cu privirea…te-am iubit cu sarutul…te-am iubit cu mangaierea…acum te iubesc cu toata fiinta mea…”

"Iubitule, te iubesc mai sus de sus şi mai departe de departe, te iubesc în toate formele posibile, în toate sensurile şi sub toate stelele universului."

"Nu trebuie să-mi aranjezi întotdeauna mese la lumina lumânărilor. Este absolut ok să-mi cumperi doar niște bijuterii!"

"Ești comoara vieții mele, ești minunea pe care am întâlnit-o întâmplător și care m-a făcut fericită. Te iubesc enorm! O zi poate începe făra un mesaj de dragoste de la mine către tine, dar nu poate începe fără ca eu să mă gândesc la tine. Vezi? Tocmai m-am gandit."

"Nu am nevoie de o mulțime de bomboane de Dragobete pentru că sunt la dietă. Îmi poți cumpăra diamante în schimb!"

Cele mai frumoase SMS-uri, urări și felicitări de Dragobete pentru persoana iubită

"Cel mai greu pe lumea asta este să afli de ce te-ai născut. Acum eu știu: ca să te întâlnesc pe tine și să te iubesc!"

"Când plouă mă gândesc la tine… aș vrea să fiu în fiecare picătură care se prelinge încet pe pielea ta fină!"

"Cu tine iubirea este ușoară, ca o mângâiere, nu avem nevoie de cuvinte, doar tăcere… Te iubesc!"

"Îți dau inima mea, ai grijă de ea. La noapte te vizitez să o returnezi! Te iubesc!"

"Tu ești raza de soare ce-mi încălzește diminețile și steaua ce-mi veghează nopțile de-a pururi. Te iubesc!"

"Dumnezeu ne-a dat două picioare să mergem, două mâini să ținem, doi ochi să vedem, două urechi să auzim, dar de ce ne-a dat o singură inimă? Pentru că pe cealaltă i-a dat-o altcuiva ca tu să o găsești!"

"Iubirea ta este singurul gând pentru care exist. Nu uita că pentru tine trăiesc. Și știi de ce? Doar ca să te iubesc!"

Mesaje amuzante de Dragobete

"Dimineața nu mănânc pentru că mă gândesc la tine, la prânz nu mănânc pentru că mă gândesc la tine, iar noaptea nu dorm că mor de foame!"

"Sunt o victimă a zâmbetului tău, a privirii tale care m-a fascinat. Sunt amețit de atâta iubire, ești ca un drog pentru mine. Simt că întru în sevraj dacă nu te văd cât de curând."

"Dacă îmi pierd buzele, te sărut cu ochii, dacă îmi pierd ochii te sărut cu inima, iar dacă îmi pierd inima sigur o găsesc la tine. Te iubesc!"

"Pentru un sărut tastează 1, pentru o îmbrățișare tastează 2, pentru clipe de neuitat tastează 3, iar pentru toate astea.. .tastează numărul meu."

"Picioarele tale sunt obosite? Asta pentru că ai alergat prin mintea mea toată ziua."

"Sunt un polițist și te arestez pentru că eşti tu. E ilegal să fii atât de frumoasă și sexy. Sentința este: închisoare pe viață în inima mea!"

"Aș dori din piept să scot inima cu dor cu tot ca s-o pun în pieptul tău, ca să simți ce simt și eu! Aș dori să rămân mut, vocea ta să o-mprumut ca să spui ce spun și eu: “te iubesc si te voi iubi mereu!”."

"Am fost sceptic la început, dar tu m-ai făcut să cred că îngerii există. Cum te-ai simțit când Dumnezeu ți-a luat aripile și te-a trimis pe pământ?"

"Să ne prefacem pentru o zi că ne iubim mai mult decât orice altceva. Ne putem evita reciproc pentru restul 364 de zile!"

"Fie ca Dumnezeu să-ți umple inima cu dragoste și portofelul cu bani, astfel încât să-mi poți cumpăra niște ciocolate și o sticlă de vin!"