Cea mai detaliată hartă 3D a obiectelor din jurul Pământului. Au fost descoperiți aproape 36.000 de asteroizi în apropierea Terrei

NASA a realizat cea mai detaliată hartă 3D a obiectelor apropiate de Pământ. Potrivit astronomilor, există aproximativ 36.000 de asteroizi în jurul planetei noastre.

În fiecare lună, Biroul de Coordonare a Apărării Planetare al NASA lansează o actualizare cu cele mai recente cifre privind obiectele din apropierea Pământului și alte informații despre comete și asteroizi care ar putea reprezenta un pericol pentru Terra.

