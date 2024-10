Cum a arătat cea mai puternică erupție solară din ultimii 7 ani. Imagini spectaculoase

Joi, 3 octombrie, a avut loc cea mai puternică erupție solară din ultimii 7 ani, iar Observatorul de dinamică solară al NASA a reușit să surprindă imagini fabuloase cu acest fenomen.

Fenomenul observat joi la suprafața Soarelui este de o magnitudinea nemaivăzută de ani de zile. La ora 15:18, ora României, a avut loc cea mai mare erupție solară din 2017. Imaginile acestui eveniment au fost surprinse de Observatorul de dinamică solară al NASA, un satelit care scanează continuu steaua noastră de 14 ani.

„În cazul în care vă întrebați, aceasta este cea mai puternică erupție solară din ciclul actual Nu am mai avut o erupție din categoria X9 din 2017”, a transmis agenția spațială americană pe contul său X.

Here’s another view of today’s X9-class solar flare, the most powerful of this solar cycle, featuring two different wavelengths of extreme ultraviolet light captured by NASA’ Solar Dynamics Observatory. ? pic.twitter.com/pgruMrNdjC