Cum putem să ne vindecăm mai repede de răceală. Remediile pentru gripă dovedite științific

Majoritatea persoanelor cu gripă se simt mai bine în decurs de aproximativ o săptămână de la debutul simptomelor. Sursa foto: Getty Images

Când sezonul gripal este în plină desfășurare, mulți dintre noi ajung să tușească, să se simtă rău și să se ascundă sub pătură în timp ce luptă împotriva infecției sezoniere. Din fericire, majoritatea persoanelor cu gripă se simt mai bine în decurs de aproximativ o săptămână de la debutul simptomelor.

Cu toate acestea, infecția gripală medie poate perturba viața de zi cu zi și prezintă, de asemenea, riscul de răspândire a gripei. Aceasta ridică o întrebare: există modalități dovedite științific de a scurta o infecție gripală?

Live Science a vorbit cu doi experți pentru a afla.

Modalități de scurtare a unei infecții gripale

Unele persoane pot lua produse non-farmaceutice - cum ar fi vitamina C, zinc sau echinacea - în speranța de a-și ameliora simptomele gripei și de a se face bine mai repede. Cu toate acestea, în prezent nu există suficiente dovezi clinice care să sugereze că aceste strategii îndeplinesc oricare dintre aceste obiective.

Multe cercetări s-au axat pe modul în care aceste produse vizează în mod specific simptomele răcelii comune, mai degrabă decât ale gripei. Răcelile sunt, de asemenea, boli respiratorii, dar pot fi cauzate de o serie de virusuri diferite, în timp ce gripa este cauzată doar de virusurile gripale.

„Dacă oamenii doresc să ia vitamina C, este cu siguranță un lucru bun de făcut, dar nu există dovezi pe care le cunosc că are vreun beneficiu pentru gripă”, a spus Dr. Timothy Brewer, profesor de medicină și epidemiologie la UCLA. „Zincul este un alt lucru pe care oamenii l-au încercat - din nou, fără dovezi clare că are un impact asupra duratei infecției gripale”.

Există câteva medicamente pe piață care pot trata simptomele gripei, dar acestea nu vizează cauza principală a infecției pentru a scurta durata acesteia. De exemplu, analgezicele și antifebrile precum paracetamolul (Tylenol) și ibuprofenul pot ajuta la ameliorarea simptomelor gripei, a declarat Dr. Richard Zimmerman, profesor de medicină de familie și epidemiologie clinică la Universitatea din Pittsburgh, pentru Live Science.

Cu toate acestea, există un risc foarte mic ca copiii și adolescenții care iau aspirină în timp ce au o boală virală să poată dezvolta o boală mortală numită sindromul Reye, care poate provoca umflarea creierului și afectarea ficatului. Deși cauza exactă a afecțiunii este necunoscută, din cauza acestei legături dintre medicament și infecțiile virale, aspirina nu ar trebui administrată persoanelor sub 19 ani decât la recomandarea medicului.

Mierea poate fi folosită în tratarea tusei

Mierea are o experiență destul de bună în tratarea tusei, a precizat Zimmerman. Cu toate acestea, nu ar trebui să fie administrată niciodată copiilor mai mici de 1 an, deoarece există riscul ca aceștia să dezvolte botulism infantil. Acest lucru se datorează faptului că mierea poate fi contaminată cu spori de Clostridium botulinum, bacteria din spatele botulismului, iar sistemele imunitare ale bebelușilor nu sunt suficient de mature pentru a supune infecția.

Vaccinarea antigripală nu va reduce neapărat durata infecției în cazul în care ajungeți să contractați gripa. Cu toate acestea, vaccinul vă poate reduce severitatea simptomelor dacă vă infectați. Acest lucru vă pune la un risc mai mic de a dezvolta complicații grave ale bolii care pot duce la spitalizare sau deces, cum ar fi pneumonia severă.

Cum putem preveni infectarea cu gripă

Vaccinarea este o măsură preventivă pentru gripă, nu un tratament, în parte pentru că este nevoie de aproximativ 14 zile după vaccinare pentru ca un răspuns imunitar să se dezvolte complet. Până atunci, organismul dumneavoastră ar fi combătut probabil deja infecția dacă ați fi contractat gripa în același interval de timp, a declarat Zimmerman. De aceea, experții recomandă să vă faceți vaccinul antigripal în septembrie sau octombrie, înainte ca sezonul gripal să înceapă să se intensifice cu adevărat.

La bază, tot ceea ce puteți face pentru a menține un sistem imunitar sănătos - cum ar fi o dietă nutritivă, un somn suficient, nefumatul și hidratarea - vă va reduce probabil riscul de a vă îmbolnăvi grav de gripă, a spus Brewer. Dar antiviralele sunt cel mai bun pariu pentru scurtarea bolii.