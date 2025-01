Fotografia săptămânii: NASA a reușit să surprindă o imagine uluitoare cu o galaxie spirală. A durat 23 de ani să o realizeze

NASA a surprins o imagine spectaculoasă a galaxiei spiralate UGC 10043, realizată de Telescopul Spațial Hubble în decurs de 23 de ani, notează Live Science. Publicată pe 12 decembrie 2024, această fotografie unică dezvăluie bulgărele luminos al galaxiei și oferă o perspectivă inedită asupra structurii tridimensionale a unei galaxii spiralate, văzută pe muchie. Fotografia remarcabilă este rezultatul unei combinații de imagini colectate între 2000 și 2023, demonstrând avantajele unei observații îndelungate din spațiu.

În această imagine specială realizată de Hubble, galaxia spirală strălucitoare UGC 10043 dezvăluie secretele bulgărelui său neobișnuit de mare.

Ce este: Galaxia spirală UGC 10043

Unde este: La 150 de milioane de ani-lumină distanță, în constelația Serpens

Când a fost publicată: 12 decembrie 2024

De ce este atât de specială: Această imagine a unei galaxii spiralate realizată de Telescopul Spațial Hubble este un portret în curs de realizare de mai bine de două decenii.

Feeling edgy?



This new #HubbleFriday image features an edge-on glimpse of the spiral galaxy UGC 10043.



Located roughly 150 million light-years from Earth, UGC 10043 is one of the rare spiral galaxies that Hubble sees edge-on from its perspective: https://t.co/J91Nq6IR0n pic.twitter.com/RGC0PKGry4