Japonia începe testarea pe oameni a unui medicament împotriva cancerului. Tratamentul a intrat în Faza 1

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Cercetătorii japonezi au anunțat, la începutul acestei săptămâni, că au început, cu două luni în urmă, administrarea la oameni a unui medicament conceput să elimine unele dintre celulele care împiedică sistemul imunitar să atace tumorile. Aceasta marchează intrarea în Faza 1 a testării clinice pe oameni, care urmărește în primul rând siguranța tratamentului și stabilirea dozelor pentru cercetările ulterioare.

Medicamentul este denumit, deocamdată, DS1025, și este dezvoltat de compania Daiichi Sankyo.

Testarea clinică are loc la Spitalul Universității Medicale Kansai. Medicamentul este un conjugat anticorp–medicament, o categorie de terapii cunoscută prin abrevierea ADC. În cazul DS1025, un anticorp îndreptat împotriva proteinei CD25 este legat de o substanță citotoxică, adică una capabilă să distrugă celule. Compania precizează că această componentă a fost adaptată pentru o strategie de imunooncologie: reducerea unor celule imunitare care, în interiorul tumorilor, pot împiedica apărarea organismului să atace cancerul.

Acesta este mecanismul urmărit de cercetători, care trebuie verificat la pacienți. DS1025 se află încă într-o etapă incipientă de cercetare, iar administrarea la primul pacient înseamnă doar începerea evaluării sale clinice, nu că medicamentul este eficient împotriva cancerului.

Studiul este destinat adulților cu tumori solide avansate, metastatice sau care nu pot fi îndepărtate chirurgical. Potrivit Media Integrators, acum sunt vizați pacienți a căror boală a progresat după cel puțin o linie de tratament standard și pentru care nu mai este considerată potrivită o altă opțiunes. Cercetarea prevede includerea a până la 45 de participanți, în centre din Asia și Europa.

Testarea se desfășoară cu creșterea treptată a dozelor. Potrivit Institutului Național al Cancerului din SUA, studiile oncologice de Fază 1 includ un număr redus de pacienți și urmăresc reacțiile adverse, tolerabilitatea și identificarea unei doze adecvate pentru continuarea cercetării. Trecerea la niveluri mai mari de dozare depinde de evaluarea siguranței și nu înseamnă că fiecare participant primește automat doze tot mai mari.

Potrivit estimărilor Agenției Internaționale pentru Cercetarea Cancerului, la nivel mondial peste 26.000 de oameni mor din cauza acestei boli, în fiecare zi.

În cazul României, estimările arată 146 de decese zilnice. Cancerul pulmonar provoacă cele mai multe decese, atât în lume, cât și în România. Un medicament care să funcționeze ar putea schimba radical aceste statistici.