O fosilă de dinozaur ascunsă timp de 100 de ani în Muzeul de Istorie Naturală din Londra a fost identificată drept o specie nouă

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

O fosilă de dinozaur care a stat aproape un secol în colecțiile Muzeului de Istorie Naturală din Londra a fost identificată drept o specie nouă. Fragmentul de craniu a aparținut lui Invictibellatrix amberina, un dinozaur carnivor necunoscut până acum, care a trăit în urmă cu aproximativ 120 de milioane de ani. Este, totodată, prima dovadă confirmată a existenței unui dinozaur megaraptoran în Europa, scrie Euronews.

Fosila a fost descoperită inițial la poalele unei faleze de pe coasta de sud-vest a Insulei Wight de Reginald Walter Tooley, un vânător amator de fosile. După moartea acestuia, în 1924, Muzeul de Istorie Naturală a achiziționat peste 1.000 de piese din colecția sa, printre care și acest fragment.

Deși oamenii de știință știau că provine de la un dinozaur, timp de decenii a rămas un mister despre ce dinozaur este vorba.

Acum, cercetătorii au reexaminat fosila cu ajutorul tomografiei computerizate, ceea ce le-a permis să-i studieze structura internă și să realizeze un model 3D. Rezultatele complete au fost publicate în revista Royal Society Open Science.

„Mai periculos decât un T. rex”

„În ciuda celor peste 200 de ani de colectare, Insula Wight continuă să ne surprindă cu noi specii de dinozauri, iar descoperirile de dinozauri carnivori, precum Invictibellatrix, au fost deosebit de rare”, spune profesorul Paul Barrett, de la Muzeul de Istorie Naturală, autorul principal al studiului.

„O astfel de muncă arată valoarea excepțională a lucrului cu colecțiile istorice ale muzeelor, unde mai sunt încă multe descoperiri de făcut”, a adăugat el.

În ciuda numelui, megaraptorii nu erau dinozaurii mici, asemănători păsărilor, pe care îi asociem de obicei cu cuvântul „raptor”. Erau prădători mai mari, înrudiți mai degrabă cu tiranozaurii, cu „capete zvelte”, „brațe mari” și „gheare uriașe, curbate”, potrivit Muzeului de Istorie Naturală.

Se estimează că Invictibellatrix amberina măsura între 3 și 4 metri lungime și avea o înălțime de aproximativ 1,5 metri. A trăit în Cretacicul timpuriu, perioadă în care dinozaurii dominau ecosistemele terestre.

Cercetătorii consideră că este posibil să fi avut pene, deși aspectul său exact rămâne încă incert.

Potrivit lui Cassius Morrison, cercetător la Departamentul de Științe ale Pământului al University College London (UCL), specia se hrănea cu dinozauri mici, șopârle și mamifere, ocupând în lanțul trofic un loc asemănător celui pe care îl are astăzi hiena.

„Nu era prădătorul de vârf al vremii sale, dar pentru oameni acest dinozaur ar fi fost mai periculos decât un T. rex. Am fi fost prada perfectă ca mărime, cam o treime din greutatea lor corporală. Cu siguranță ne-ar fi vânat. Un T. rex nu s-ar fi deranjat, pentru că am fi fost prea mici”, crede Cassius Morrison, care a coordonat studiul.

Descoperirea este cu atât mai interesantă cu cât megaraptorii au mai fost identificați în Asia, Australia și America de Sud, dar niciodată, cu certitudine, în Europa.