Al Pacino povestește cum a ajuns falit, după ce a rămas fără 50 de milioane de dolari: „Am aflat că nu mai am bani”

Actorul Al Pacino, în 2021. Sursa foto: Getty Images

Al Pacino, unul dintre cei mai emblematici actori de la Hollywood, nu a intrat în actorie pentru bani. Dar, de-a lungul anilor, în ciuda faptului că a jucat în filme clasice precum The Godfather și Scarface, a reușit să își cheltuiască milioanele, ajungând în cele din urmă la faliment.

În cartea sa de memorii, Sonny Boy, Pacino recunoaște că nu a fost doar rău la a-și gestiona banii, ci a fost de-a dreptul groaznic. La un moment dat, situația sa financiară a devenit atât de gravă încât a trebuit să accepte roluri în filme precum Jack and Jill, un film pe care recunoaște deschis că l-a făcut dintr-un singur motiv: era falit.

Cum a ajuns Al Pacino falit

S-ar putea să vă întrebați cum cineva care a ajuns pe culmile celebrității, adunând milioane, a putut pierde totul. În cazul lui Pacino, proasta gestionare a banilor și stilul său de viață extravagant au dus la căderea sa. În memoriile sale, el dezvăluie cât de rău a ajuns. „Aveam aproximativ 90.000 de dolari în bancă și asta a fost tot”, a scris el, povestind că cheltuia o avere fără să încaseze prea mult.

De fapt, el cheltuia în jur de 400.000 de dolari pe lună - o sumă care includea întreținerea a două case, mai multe apartamente și chiar un birou. „Cheltuiam 400.000 de dolari pe lună și nu știam că se întâmplă asta. Trebuie să fii prost”, a scris el.

„Aveam proprietăți, dar nu aveam niciun ban”

El a detaliat: „Aveam proprietăți, dar nu aveam niciun ban...Genul de bani pe care îi cheltuiam și unde se duceau erau doar un montaj nebun de pierderi”.

El a glumit pe seama cheltuielilor sale ridicole pentru amenajarea peisagistică a unei case în care nici măcar nu locuia, plătind 400.000 de dolari pe an pentru a tunde peluza.

Pacino recunoaște că, deși ar putea da vina pe toată lumea, de la contabilii săi la managerul său, adevărata problemă era că nu știa nimic despre cum funcționează banii. El spune: „Nu înțelegeam cum funcționează banii, la fel cum nu înțelegeam cum funcționează o carieră. Era o limbă pe care pur și simplu nu o vorbeam”.

„Am avut cincizeci de milioane de dolari și apoi nu am mai avut nimic”

În 2011, problemele financiare ale lui Pacino au atins fundul sacului. Contabilul său conducea o schemă Ponzi și, după cum a aflat Pacino mai târziu, a fost condamnat la închisoare. Asta l-a lăsat în cădere liberă din punct de vedere financiar.

„Am avut cincizeci de milioane de dolari și apoi nu am mai avut nimic”, a scris Pacino, reflectând la cât de repede au dispărut banii. Confruntat cu cheltuieli tot mai mari, Pacino a acceptat proiecte doar din motive financiare.

Unul dintre aceste proiecte a fost Jack and Jill, filmul lui Adam Sandler din 2011, care a fost criticat pe scară largă (are un scor de 3% pe Rotten Tomatoes). În film, Pacino joacă o versiune exagerată a lui însuși, jucând într-o reclamă falsă la Dunkin' Donuts, care a lăsat publicul cu gura căscată. Deci, de ce a făcut-o? Pacino a recunoscut cu sinceritate: „A venit într-un moment al vieții mele în care aveam nevoie, pentru că a fost după ce am aflat că nu mai am bani”.

Obiceiurile lui Pacino în materie de cheltuieli erau legendare. A cheltuit bani pe 16 mașini, a deținut 23 de telefoane mobile și, la apogeul bogăției sale, a menținut un stil de viață care, în dolari de astăzi, ar fi fost de aproape 900.000 de dolari pe lună. Dar când fondurile sale s-au epuizat, nu a avut de ales decât să reducă dimensiunile. A vândut una dintre casele sale, a făcut reclame pentru televiziunea australiană și chiar a început să țină seminarii pentru a face față cheltuielilor.

Recuperarea sa financiară a durat ceva timp, dar Pacino și-a recăpătat echilibrul, în parte datorită proiectelor sale recente. Contractul său cu HBO, de exemplu, l-a făcut să câștige 10 milioane de dolari pe film, cu trei filme deja la activ. În plus, rolul său din The Irishman în 2019, regizat de Martin Scorsese, i-a adus un salariu consistent de 20 de milioane de dolari.

O lecție de responsabilitate financiară

Acum în vârstă de 80 de ani, Pacino recunoaște că a învățat câteva lecții dure despre gestionarea banilor. „Scarface” rămâne cel mai profitabil film al său și, până în prezent, veniturile reziduale din film îl ajută să se întrețină.

„Pot trăi din asta, adică aș putea, dacă aș trăi ca o persoană normală”, a scris el cu o notă de umor.

Dar poate cea mai elocventă parte a poveștii sale este că până și o persoană de succes precum Al Pacino poate face greșeli când vine vorba de bani.

Și, în timp ce rolurile sale în filme precum Jack și Jill s-ar putea să nu fie amintite cu drag, ele servesc ca un memento că nici cei mai mari actori nu sunt imuni la provocările financiare.