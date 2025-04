Johnny Depp e de nerecunoscut în noul film în care joacă alături de Penelope Cruz

Filmul regizorului Marc Webb, care a semnat „500 Days of Summer” şi „Snow White”, îi reuneşte pe Depp şi Penélope Cruz pentru a patra oară. Foto: Getty Images

Actorul Johnny Depp e de nerecunoscut în noul film în care joacă alături de actrița Penelope Cruz. Lionsgate, care a început producția filmului „Day Drinker”, a postat o fotografie cu actorul de la Hollywod, care interpretează rolul unui oaspete misterios la bordul unui iaht privat. Compania nu a dat mai multe detalii despre intriga peliculei, dar a anunțat însă distribuția filmului, relatează Dateline.

Filmul regizorului Marc Webb, care a semnat „500 Days of Summer” şi „Snow White”, îi reuneşte pe Depp şi Penélope Cruz pentru a patra oară, după colaborările anterioare din „Blow”, „Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides” şi „Murder on the Orient Express”.

În fotografia publicată de Lionsgate, Johnny Depp poartă lentile de contact albastre și are părul lung, grizonant, și barbă albă.

Lui Johnny Depp și Penelope Cruz li se alătură în film actorii Madelyn Cline, Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto şi Anika Boyle.

„Day Drinker” spune povestea unei barmaniţe de iaht privat (Cline) care întâlneşte un oaspete misterios, aflat la bord (Depp). Aceştia se vor întâlni cu o figură criminală (Cruz) şi conectaţi într-un mod pe care nimeni nu l-a prevăzut.

Pelicula este filmată în Spania și este produsă de Basil Iwanyk şi Erica Lee de la Thunder Road, producătorii din spatele francizei „John Wick”, Adam Kolbrenner, producătorul filmelor „The Tomorrow War”, „Free Guy” şi „Prisoners” şi Zach Dean, care a scris şi scenariul original.