Starea de sănătate a lui Bruce Willis s-a agravat. „E ca un copil, trăiește în propria sa lume”

Conform surselor, Bruce Willis nu este pe deplin conștient de propriul declin mental. Sursa foto: Getty Images

Starea de sănătate a lui Bruce Willis s-a degradat în ultima vreme. Actorul trăiește de trei ani, cu demență frontotemporală, o afecțiune degenerativă ce îi afectează creierul.

Mai puțin energic și mai retras decât în ​​trecut, actorul de la Hollywood, în vârstă de 71 de ani, trăiește acum, în mare parte, într-o lume a sa. Aceasta este o realitate greu de acceptat pentru cei apropiați: soția sa, Emma Heming, și cele două fiice mai mici, Mabel și Evelyn, dar și pentru fosta sa soție, Demi Moore, și cele trei fiice mai mari, Rumer, Scout și Tallulah. Toți aceștia sunt nevoiți să asiste, zi de zi, la efectele devastatoare ale bolii.

O sursă apropiată familiei, citată de Daily Mail și de Page Six, preluatte de Corriere della Sera, a descris viața cotidiană a starului american, menționând că, de la diagnosticare, „Bruce a suferit un declin mental semnificativ și trăiește în propria sa lume. Uneori, se comportă ca un copil, privind cu curiozitate un obiect, de parcă ar încerca să-l înțeleagă. Cu toate acestea, la prima vedere, pare un bărbat de vârstă mijlocie perfect sănătos”.

Această descriere face ca situația lui Bruce Willis să fie cu atât mai dureroasă. Totuși, potrivit aceleiași surse din anturajul său, acesta nu este pe deplin conștient de propriul declin mental. „Știe că viața lui este diferită, dar nu consideră că este atât de diferită. Nu vorbește despre asta și nici nu se plânge prea mult. Simte că ceva nu este în regulă, dar nu are o înțelegere deplină a situației.”

Soția sa, Emma, ​​a subliniat anterior acest aspect, explicând că lipsa conștientizării diagnosticului nu reprezintă o formă de negare, ci este, mai degrabă, rezultatul anosognoziei, o afecțiune neurologică ce poate împiedica o persoană să-și recunoască propriile deficite. Cu toate acestea, actorul continuă să-și recunoască membrii familiei și să mențină o legătură emoțională cu fiecare dintre ei, chiar dacă modalitățile sale de comunicare s-au schimbat.

„Înainte de boală, Bruce era plin de energie și vorbea neîncetat, dar acum pare mai retras și mai împăcat în propria sa lume”, a concluzionat sursa, subliniind contrastul dintre omul care a fost odinioară și cel de astăzi. Până în prezent, familia nu a oferit nicio reacție cu privire la aceste ultime informații.

Ultimele declarații oficiale datează din septembrie anul trecut, când Emma, ​​într-o discuție cu revista Hello!, a descris starea emoțională a familiei care se confruntă cu evoluția implacabilă a bolii lui Willis, drept „o stare continuă de doliu”. „Este firesc, cu toții ne dorim ca cei dragi să fie sănătoși, plini de viață și să rămână oamenii care au fost dintotdeauna”, a spus aceasta. „Însă demența frontotemporală este o boală devastatoare, care îți răpește lucruri, încetul cu încetul.”