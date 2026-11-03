După moartea sa, creierul lui Bruce Willis va fi donat în scopul cercetării demenței

Familia lui Bruce Willis a decis ca, după moartea actorului, creierul acestuia să fie donat pentru cercetare. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Ultimul dar al lui Bruce Willis va reprezenta o rază de speranță pentru alți oameni care suferă de aceeași afecțiune. Familia celebrului actor a decis ca, după trecerea sa în neființă, creierul acestuia să fie donat științei, oferind cercetătorilor posibilitatea de a-l studia și de a realiza noi progrese medicale.

Informația nu este nouă, soția actorului, Emma Heming, a scris despre acest aspect în cartea sa „An Unexpected Journey”, publicată anul trecut, care relatează viața lor împreună după primirea diagnosticului. Subiectul a revenit însă în atenție recent, după ce Heming a postat o fotografie cu soțul ei, la începutul lunii octombrie, un gest care a coincis cu luna dedicată demenței frontotemporale, boala cu care a fost diagnosticat actorul, relatează Corriere della Sera.

„Nu voi lăsa ca diagnosticul său să fie în zadar”, a scris ea, referindu-se la inițiativele „The Emma & Bruce Willis Fund”, o fundație creată pentru a sprijini familiile afectate de diverse forme de demență. „Știu cât de mândru ar fi să știe că ajută familiile care trăiesc cu FTD și alte tipuri de demență, precum și pe cei care le îngrijesc, să fie văzute și auzite. În acest nou capitol al vieții sale, Bruce continuă să-și consolideze moștenirea. El este, și va rămâne întotdeauna, o legendă. Iar eu sunt atât de mândră să-i fiu soție.”

În cartea sa, Emma Heming a dezvăluit decizia familiei, luată în urma consultărilor cu copiii săi, Rumer, Scout și Tallulah, precum și cu fosta soție a actorului, Demi Moore, de a dona creierul lui Bruce Willis pentru cercetarea științifică. Willis, care are acum 71 de ani, locuiește într-o reședință separată, pentru a se asigura că beneficiază de cea mai bună îngrijire posibilă.

Starul de la Hollywood s-a retras din lumina reflectoarelor în 2022, în urma unui diagnostic de afazie. În anul următor, medicii au revizuit diagnosticul, stabilind că este vorba despre demență frontotemporală (DFT), o boală neurodegenerativă care afectează progresiv limbajul, comportamentul și personalitatea.

Așa cum a explicat familia sa în mai multe rânduri, Willis și-a pierdut capacitatea de a se exprima și nu este conștient de ceea ce i se întâmplă. Donarea creierului unei persoane afectate, în scopul studierii științifice, ar putea ajuta cercetătorii să identifice anomalii cerebrale, cu speranța că acest demers va contribui la progresul eforturilor de prevenire și tratament.