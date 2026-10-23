Geaca lui Michael Jackson din videoclipul „Thriller” va fi scoasă la licitație. Ar putea fi vândută cu peste 10 milioane de dolari

Celebra geacă roșie cu negru, purtată de Michael Jackson în videoclipul „Thriller”, va fi scoasă la licitație în Abu Dhabi pe 7 decembrie. Sursa foto: Hepta

Celebra geacă roșie cu negru, purtată de Michael Jackson în videoclipul „Thriller”, va fi scoasă la licitație în Abu Dhabi pe 7 decembrie, după ce, în 2011, a fost vândută pentru suma record de 1,8 milioane de dolari.

Jacheta iconică din piele, în culorile roșu și negru, purtată de Michael Jackson în videoclipul „Thriller”, este una dintre cele mai ușor de recunoscut piese vestimentare din istoria muzicii pop și ar putea deveni, din nou, piesa centrală a unei vânzări care să stabilească un nou record. Acest obiect extrem de râvnit va fi scos la licitație pe 7 decembrie 2026, în Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, relatează publicaţia Tgcom24.mediaset.it.

Evenimentul, organizat de casa de licitații Julien's Auctions, poartă titlul „Michael Jackson: The Fashion Legacy Evening Auction” și va avea loc la hotelul Rosewood Abu Dhabi. Această vânzare face parte dintr-un eveniment mai amplu, dedicat unor obiecte și piese de colecție care și-au pus amprenta asupra istoriei muzicii, modei și culturii pop.

Cât valorează jacheta din „Thriller”

Se vehiculează ideea că oferta finală ar putea depăși 10 milioane de dolari. Casa de licitații Julien’s Auctions nu a oferit o evaluare precisă a jachetei, precizând doar că prețul este disponibil la cerere. Prin urmare, cifra de 10 milioane de dolari este o sumă ipotetică, menționată de presă, nu un preț fix și nici o garanție a valorii pe care o va atinge în cele din urmă. Dacă ofertele vor atinge sau vor depăși acest prag, articolul vestimentar ar putea intra în istorie drept unul dintre cele mai scumpe obiecte de colecție din lumea muzicii vândute vreodată.

La mai bine de 40 de ani de la debutul său pe ecran, jacheta continuă să exercite o fascinație extraordinară atât asupra colecționarilor, cât și a fanilor, având deja un rol semnificativ în istoria licitațiilor. Pe 26 iunie 2011, un exemplar purtat de Michael Jackson în timpul filmărilor pentru „Thriller” a fost vândut de Julien’s Auctions pentru 1,81 milioane de dolari. Acesta a fost achiziționat de Milton Verret, un antreprenor din Austin, Texas. La acea vreme, prețul a atras atenția la nivel internațional și a subliniat valoarea tot mai mare a obiectelor asociate cu cariera artistului, care a încetat din viață în 2009.

Jacheta a devenit celebră datorită scurtmetrajului „Thriller”, regizat de John Landis şi care a devenit un fenomen cultural în anii '80. Designul său, definit prin contrastul dintre roșul vibrant și negru, umerii structurați și cataramele argintii, și-a lăsat o amprentă de neșters în imaginația colectivă. Piesa vestimentară a fost creată de Deborah Nadoolman Landis, creatoare de costume și soția regizorului. Au fost realizate două versiuni: una, prelucrată pentru a părea uzată și îmbătrânită, a fost folosită în scenele care înfățișează transformarea într-un zombi, în timp ce a doua este cea purtată în secvențele în care Jackson apare fără machiajul de „mort viu”.

Documentația de la casa de licitații Julien's Auctions descrie piesa vestimentară ca fiind o jachetă din piele de vițel, în culorile negru și roșu, prevăzută cu o căptușeală din mătase roșie, umeri structurați și accesorii metalice. De asemenea, aceasta conține inscripții personale, scrise de Jackson pentru creatorii săi de costume de lungă durată.

Alte obiecte de colecție scoase la licitație

Jacheta nu va fi singurul obiect aparținând lui Michael Jackson prezentat în cadrul evenimentului de la Abu Dhabi. Catalogul include și alte articole legate de momente esențiale din cariera sa, precum celebra mănușă încrustată cu cristale, purtată în timpul interpretării piesei „Billie Jean” pentru emisiunea specială de televiziune din 1983, „Motown 25: Yesterday, Today, Forever”. Chiar cu acea ocazie, Jackson a prezentat publicului larg celebrul „moonwalk”, o mișcare de dans care avea să devină unul dintre elementele sale definitorii.

Conform estimărilor publicate pentru licitație, mănușa ar putea aduce o sumă cuprinsă între 600.000 și 800.000 de dolari. De asemenea, sunt scoase la licitație două perechi de pantofi tip „loafer” asociați cu spectacolele și repetițiile artistului. Pantofii purtați în timpul reprezentației de la „Motown 25” sunt estimați la o valoare cuprinsă între 60.000 și 80.000 de dolari, în timp ce perechea legată de filmările pentru „Thriller” este evaluată la o sumă cuprinsă între 30.000 și 50.000 de dolari.