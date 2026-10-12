Slash vine la Rockstadt Fest 2027. Legendarul chitarist de la Guns N’ Roses va deschide festivalul de la Ghimbav

Artistul va urca pe scenă în formula SLASH featuring Myles Kennedy & The Conspirators. FOTO: Iabilet.ro

Slash, legendarul chitarist al trupei Guns N’ Roses, va fi principalul artist al primei zile a festivalului Rockstadt 2027, care se va desfășura între 26 și 30 iulie, la Ghimbav, în județul Brașov. Anunțul vine după o ediție record în 2026, cu 104.000 de participări cumulate în cinci zile și peste 45% public internațional.

Artistul va urca pe scenă în formula SLASH featuring Myles Kennedy & The Conspirators, proiectul alături de care a lansat albumele „Apocalyptic Love”, „World on Fire” și „Living the Dream”. Concertul de la Ghimbav vine înaintea lansării noului album al proiectului, „Flying Blind”, programată pentru 26 februarie 2027.

Slash, unul dintre numele emblematice ale rockului mondial

Slash este cunoscut pentru contribuția sa la piese precum „Sweet Child O’ Mine”, „Welcome to the Jungle”, „Paradise City” și „November Rain”. De-a lungul carierei, artistul a vândut peste 100 de milioane de albume, a câștigat un premiu Grammy și a primit șapte nominalizări. De asemenea, a fost inclus în Rock & Roll Hall of Fame.

La Rockstadt, chitaristul va cânta alături de Myles Kennedy și The Conspirators, formula în care a susținut concerte pe scene din întreaga lume.

Organizatorii pregătesc pentru ediția din 2027 investiții importante în artiști și producție. Prezența lui Slash este unul dintre reperele noii etape de dezvoltare a festivalului, desfășurat la Ghimbav, locație care a permis extinderea evenimentului în 2026.

Rockstadt 2026 a înregistrat 104.000 de participări în cinci zile

Ediția din 2026, organizată între 27 și 31 iulie, a înregistrat 104.000 de participări cumulate, cu o medie de aproximativ 20.000 de participanți pe zi. Peste 100 de trupe au urcat pe scenele festivalului, printre care The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Helloween, Godsmack, Lamb of God, In Flames, Arch Enemy, Airbourne și Soulfly.

Potrivit organizatorilor, peste 45% dintre participanți au venit din afara României, inclusiv din Canada, Argentina și Chile. O parte dintre vizitatori și-au prelungit șederea pentru a descoperi Brașovul și împrejurimile.

„104.000 de participanți în cinci zile și, mai ales, faptul că peste 45% dintre ei au venit din afara României ne arată cât de mult a crescut Rockstadt. Avem oameni care traversează Europa și oameni care vin din Canada, Argentina sau Chile pentru festival. Pentru noi este extraordinar să vedem că Rockstadt devine motivul pentru care cineva alege să vină în România, să rămână câteva zile, să descopere Brașovul și întreaga regiune. Ghimbav ne-a permis să facem anul acesta un pas important și credem că suntem abia la începutul unei etape noi pentru festival”, declară Dan Zaharia, organizator Rockstadt.

Festivalul va reuni din nou fani din întreaga lume

Potrivit bilanțului ediției din 2026, unitățile de cazare din Brașov, Râșnov, Codlea și localitățile din împrejurimi au înregistrat un grad de ocupare de 100% în perioada festivalului. Evenimentul a generat cerere suplimentară pentru transport, restaurante, magazine și alte servicii din regiune.

La Ghimbav, comercianții au putut funcționa 24 de ore din 24 pe durata festivalului, pentru a răspunde cererii suplimentare. Rockstadt contribuie astfel la dezvoltarea unui ecosistem în care muzica, turismul și businessurile locale se susțin reciproc.

Totodată, investiția în amenajarea și dezvoltarea zonei de la Ghimbav ajunge la aproximativ 10 milioane de euro, potrivit organizatorilor. Spațiul va rămâne destinat proiectelor culturale și de entertainment, iar potențialul său de dezvoltare este estimat la evenimente cu până la 80.000 de participanți.

„Amploarea festivalului este completată de evaluarea experienței publicului. În studiul post-eveniment realizat pe 1.085 de respondenți, locația de la Ghimbav a obținut un scor de 4,38 din 5 pentru spațiu, organizare și atmosferă. Spațiul mai generos a fost cel mai frecvent menționat spontan între aspectele apreciate la ediția 2026. Categoria siguranță, echipă și staff a primit cel mai mare scor din studiu: 4,71 din 5. Rezultatele arată că dezvoltarea festivalului poate continua cu atenție la confortul publicului și la experiența comunității care l-a făcut să crească”.

Cu Slash în prim-planul noului anunț, o locație care permite dezvoltarea pe termen lung și rezultatele unei ediții record, Rockstadt 2027 pregătește cinci zile în care Ghimbavul va reuni din nou fani din întreaga lume. Biletele pentru ediția din 26–30 iulie 2027 sunt disponibile pe site-ul oficial al festivalului și pe iabilet.ro. Noi nume din line-up vor fi anunțate în perioada următoare.