Cel mai înalt pod din lume a ajuns o atracție turistică uriașă cu peste 3.000.000 de vizitatori pe an: Cum arată „vacanța printre nori”

6 minute de citit Publicat la 10:51 26 Oct 2026 Modificat la 10:51 26 Oct 2026

Podul Huajiang din China este cel mai înalt din lume. Sursa foto: Hepta

Inaugurat în septembrie 2025, podul Huajiang Grand Canyon se înalță la 625 de metri deasupra râului Beipan, în sud-vestul Chinei, fiind cel mai înalt pod din lume, potrivit Guinness World Records. De la inaugurare și până în august 2026, podul a atras aproximativ 3,3 milioane de vizitatori, potrivit datelor furnizate de autoritățile locale, transmite CNN.

Construit pentru a reduce de la aproximativ două ore la doar două minute o călătorie care presupunea cândva traversarea dificilă a canionului, podul conectează comunitățile rurale din munți la rețeaua rutieră extinsă a Chinei.

Timp de decenii, China a construit poduri pentru a-și învinge relieful dificil. Huajiang ridică însă o altă întrebare: ce se întâmplă atunci când podul însuși devine o destinație de vacanță?

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O vacanță printre nori

Podul Huajiang Grand Canyon se întinde pe aproape 2,9 kilometri deasupra peisajului, iar cele două turnuri uriașe, de culoare turcoaz, se ridică deasupra unui defileu care pare să se piardă printre munți.

Însă cea mai neobișnuită caracteristică a podului ar putea fi ceea ce se întâmplă sub traficul care îl traversează.

Vizitatorii pot pătrunde în structura propriu-zisă a construcției și pot păși pe platforme de observație din sticlă, de unde au parte de priveliști amețitoare asupra canionului de dedesubt.

Pentru cei care își doresc ceva și mai aventuros, există posibilitatea de a sări cu coarda elastică, precum și o pasarelă expusă, amenajată pe sub carosabil.

Însă, în satele de la baza canionului, impactul podului se măsoară într-un lucru mult mai concret: mijloacele de trai ale oamenilor.

Un sat transformat

Pentru Lin Guoquan, podul a deschis oportunități pe care cu greu și le-ar fi putut imagina pentru satul familiei sale.

După ani în care a lucrat ca bucătar în provinciile Yunnan, Zhejiang și Guangdong, Lin s-a întors în Guizhou și a început să transforme case vechi, inclusiv locuința bunicilor săi, în spații de cazare pentru turiști. El a mizat pe faptul că noul pod va aduce vizitatori într-un loc pe care, până atunci, puțini oameni din afara zonei aveau motive să-l viziteze.

Se pare că pariul său a dat roade.

„Când am deschis prima dată, aveam doar nouă camere. Acum am ajuns la 52 și tot nu avem suficiente camere pentru toți oaspeții”, i-a declarat Lin postului CNN.

Afacerea sa a crescut în paralel cu un val extraordinar de turiști. În timpul vacanței de Anul Nou Chinezesc din februarie 2026, care a durat nouă zile, în zona de servicii a podului au fost înregistrate peste 300.000 de vizite - mai mult decât populația orașului Buffalo, din statul american New York.

Lin a devenit și un fel de vedetă locală pe rețelele sociale, atrăgând peste 100.000 de urmăritori pe Douyin, echivalentul chinezesc al TikTok, în timp ce transmite în direct imagini cu frumusețea satului său, dominat de podul impunător.

„Mulți oameni rezervă camere la pensiunea mea după ce îmi urmăresc videoclipurile. Îmi cer sfaturi pentru călătorii”, a adăugat el.

Pentru antreprenori precum Lin, atragerea vizitatorilor depinde acum de mai mult decât drumurile care duc spre canion. Contează și capacitatea de a ajunge online la potențialii oaspeți.

„Un pod în lumea digitală este la fel de necesar”

În trecut, acoperirea rețelelor mobile în zonă era limitată. Între timp, operatorul de telecomunicații de stat China Mobile, în colaborare cu gigantul tehnologic Huawei, a extins rețeaua și a instalat stații de bază suplimentare pentru a face față numărului tot mai mare de vizitatori.

„Ceea ce văd oamenii este acest pod fizic impunător”, a declarat Zhou Jianguo, membru al diviziei de strategie și dezvoltare a afacerilor Huawei din China. „Însă un pod în lumea digitală este la fel de necesar, iar acesta este rolul rețelei noastre de comunicații.”

În apropierea vârfului canionului, turiștii publică fotografii și impresii dintr-un loc aflat la polul opus al ospitalității față de oferta locală.

Spre deosebire de casele din sat transformate de Lin în spații de cazare, hotelul de lux Onaemont, cu 83 de camere, a fost conceput încă de la început ca parte a proiectului mai amplu de dezvoltare a unei industrii turistice în jurul noului pod.

Construit pe versantul muntelui, hotelul dispune de restaurante și de o piscină panoramică. Fiecare cameră oferă vedere directă spre pod.

Pentru Cao Luyao, managerul de comunicare și marketing al hotelului, cea mai importantă schimbare nu ține doar de numărul persoanelor care vizitează această zonă izolată din Guizhou, ci și de durata șederii lor.

„Turiștii nu mai vin doar să vadă podul, ci pot rămâne peste noapte chiar lângă el”, a declarat Cao. „Astfel, turismul construit în jurul podului trece de la vizite scurte, în care oamenii doar trec prin zonă, la experiențe complete, care includ cazarea peste noapte.”

„Beneficiile suplimentare aduse de fiecare pod nou sunt din ce în ce mai mici”

Pe măsură ce China construiește tot mai multe poduri, argumentele economice în favoarea fiecărui proiect nou devin însă mai complicate.

Li Linna, profesor asociat la Universitatea Normală din Beijing, a studiat 295 de poduri înalte din provincia Guizhou și a constatat că, în medie, contribuția acestora la îmbunătățirea accesibilității transportului la nivelul districtelor a scăzut.

Cercetarea sa a arătat că podurile înalte au îmbunătățit, în medie, accesibilitatea transportului la nivelul districtelor cu aproximativ 8% în perioada 2010–2015. Această contribuție a coborât la circa 5% între 2015 și 2020, pe măsură ce extinderea rețelei de autostrăzi a redus nevoia unor traversări suplimentare.

„Prin urmare, beneficiile suplimentare în materie de accesibilitate aduse de fiecare pod nou sunt din ce în ce mai mici”, i-a declarat Li postului CNN.

Acest lucru nu înseamnă neapărat că epoca podurilor gigantice a luat sfârșit.

„În districtele izolate și mai puțin dezvoltate din zonele muntoase ale vestului Chinei, separate de canioane și râuri, construirea unui singur pod înalt suplimentar poate aduce beneficii considerabile atât din punct de vedere economic, cât și în ceea ce privește accesibilitatea transportului”, a explicat ea.

Li susține însă că și definiția valorii economice a unui pod este în schimbare.

În mod tradițional, beneficiile erau evaluate în funcție de reducerea duratei călătoriilor, scăderea costurilor de transport și îmbunătățirea circulației oamenilor și a mărfurilor. Acum, poduri precum Huajiang Grand Canyon oferă și altceva: un motiv pentru ca turiștii să viziteze un loc pe care, în alte condiții, poate că nu l-ar fi luat niciodată în considerare.

„Întrebarea esențială pentru viitor este unde construim aceste poduri înalte și ce probleme concrete va rezolva fiecare dintre ele”, a declarat Li.

Rămâne de văzut dacă milioanele de vizitatori atrași de Huajiang în primul său an de existență se vor traduce într-o prosperitate de durată pentru comunitățile locale.

Pentru Xie Boran, directorul biroului proiectului Huajiang din cadrul Guizhou Transport Investment Industry Group, primul an de funcționare a podului a adus deja câteva amintiri neașteptate.

El își amintește entuziasmul colegilor în momentul în care podul a fost, în sfârșit, deschis circulației. Dar își amintește și de tinerii căsătoriți care au organizat ceremonii de nuntă având drept fundal uriașul pod suspendat.

Și apoi sunt cei care vin să sară cu coarda elastică.

Cu secole în urmă, negustorii și comercianții aveau nevoie de până la o lună pentru a străbate acest ținut neprietenos.

Astăzi, într-o răsturnare surprinzătoare de situație, oamenii călătoresc sute de kilometri nu pentru a traversa defileul, ci pentru a zăbovi deasupra lui, admirând podul suspendat între munți.

Construit pentru a-i duce pe oameni în altă parte, podul a devenit astăzi chiar locul în care aceștia își doreau să ajungă de la bun început.