”Aveam impresia că pot întinde mâna și atinge norii”. Cei care au traversat cel mai înalt pod din lume au povestit ce au simțit

Podul chinez Huajiang este de peste șapte ori mai înalt decât celebrul Brooklyn Bridge din New York. Foto: Profimedia Images

Inaugurat luna trecută în China, Podul Marelui Canion Huajiang se ridică la 625 de metri deasupra văii de dedesubt, iar priveliștea e amețitoare chiar și pentru cei obișnuiți cu înălțimile. Domnul Fu, care lucrează ca specialist în siguranță pentru sărituri cu coarda elastică și traversări pe corzi, a petrecut mult timp pe poduri. Însă noul său loc de muncă, pe spectaculosul pod din sudul Chinei, le întrece pe toate. „Priveliștea de pe pod este fantastică”, spune el pentru The Guardian.

„Sub pod curge râul Beipan, satul Huajiang este chiar alături și se vede și o cascadă. Este foarte incitant – podul este foarte înalt și vin mulți vizitatori. Când stai pe el, senzația este cu adevărat palpitantă.”

Noul pod Huajiang Grand Canyon este cel mai înalt din lume și a fost deschis oficial publicului pe 28 septembrie.

Platforma sa se află la 625 de metri deasupra adâncii văi de dedesubt și se întinde pe aproape 3 kilometri. Secțiunea principală, de 1.420 de metri, îl face și cel mai lung pod dintr-o zonă muntoasă, potrivit presei de stat chineze.

› Vezi galeria foto ‹

Podul va reduce timpul de traversare a canionului de la două ore la doar două minute, conectând autostrada Guizhou S57 din districtul special Liuzhi până în comitatul Anlong. Autoritățile speră, de asemenea, că va atrage turiști în regiune, prin platforme de belvedere, un lift de sticlă care duce la o cafenea situată în vârful unuia dintre arcurile podului și o pasarelă transparentă de unde vizitatorii pot privi în jos, la aproximativ 580 de metri. Podul oferă și activități precum sărituri cu coarda elastică sau traversări pe sfoară, iar presa chineză relatează că sunt planificate și competiții profesionale de sărituri.

Nu toate atracțiile sunt funcționale încă. Cafeneaua, de exemplu, urmează să se deschidă în noiembrie. Operatorii de turism spun însă că podul deja atrage mulțimi. Numărul vizitatorilor este limitat la 5.000 pe zi.

Lin Guoquan, proprietarul unei pensiuni din apropiere, a scris pe rețelele sociale că locația este rezervată complet și că sute de oameni vin zilnic la platforma de observare unde înainte își ducea clienții.

„De când s-a deschis, am traversat podul de patru ori”, spune Lin. „Înainte să fie finalizat complet, l-am vizitat de peste 200 de ori doar ca să-i urmăresc progresul... Acum pot vedea cel mai înalt pod din lume direct din curtea mea.”

Pe rețelele sociale sunt postate numeroase videoclipuri filmate de pe pod, inclusiv imagini cu drona publicate de Lin. Un utilizator a descris mașinile care treceau peste pod ca fiind „mici cât niște furnici”. „Stând în mașină, aveam impresia că pot întinde mâna și atinge norii”, a spus altul.

Nu toată lumea este însă încântată. Unii utilizatori s-au plâns pe rețelele sociale de costul ridicat al proiectului, de gestionarea parcărilor sau de faptul că unele facilități nu sunt finalizate, în timp ce alții au afirmat că „nu merită drumul special până acolo”.

Podul a fost construit în mai puțin de patru ani și a detronat un alt pod chinezesc, aflat tot în provincia Guizhou, din poziția de cel mai înalt din lume. Acesta deține titlul datorită distanței dintre platformă și sol. Din punct de vedere structural, cele două turnuri ale sale, de 262 de metri, îl plasează pe locul 19 în lume în clasamentul celor mai înalte poduri.