Cel mai înalt pod din lume, construit în China, s-a deschis circulației. Sub el ar încăpea două turnuri Eiffel

Podul chinez Huajiang este de peste șapte ori mai înalt decât celebrul Brooklyn Bridge din New York. Foto: Profimedia Images

China a inaugurat duminică dimineață, în provincia montană Guizhou, cel mai înalt pod din lume, o construcție spectaculoasă care reduce timpul de traversare a unui canion adânc de la două ore la doar două minute, după trei ani de lucrări intense.

Podul Huajiang Grand Canyon, ridicat la o înălțime de 625 de metri deasupra râului Beipan, domină peisajul accidentat al regiunii și este de aproape nouă ori mai înalt decât Golden Gate Bridge din San Francisco, scrie english.news.cn.

Structura are o lungime totală de 2.890 de metri și un o traversă principală de 1.420 de metri, ceea ce îl face cel mai lung pod suspendat cu grindă din oțel construit vreodată într-o zonă montană, potrivit autorităților provinciale din Guizhou.

Podul traversează spectaculosul Huajiang Grand Canyon, cunoscut și sub numele de „Crăpătura Pământului”, și reprezintă o nouă bijuterie inginerească adăugată rețelei de infrastructură în plină expansiune a celei de-a doua mari economii a lumii.

› Vezi galeria foto ‹

Recordul anterior îi aparținea tot unui pod din Guizhou, aflat la aproximativ 100 de kilometri distanță, peste același râu Beipan. Construit în 2016, acesta avea o distanță verticală de 565,4 metri.

Guizhou, una dintre provinciile mai puțin dezvoltate economic din China, s-a transformat într-un adevărat „paradis al podurilor”. În ultimele decenii, aici au fost ridicate peste 30.000 de poduri, dintre care trei se numără acum printre cele mai înalte din lume. De fapt, aproape jumătate dintre cele mai înalte 100 de poduri de pe glob se află pe teritoriul acestei provincii montane.