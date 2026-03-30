Cel mai înalt pod și cel mai mare muzeu din lume, desemnate „cele mai grozave locuri din 2026”. Ce alte destinații sunt în top 100

O mulțime de parcuri, muzee, croaziere, hoteluri și alte atracții noi și strălucitoare au intrat în topul celor 100 de „cele mai grozave locuri din 2026” realizat de revista TIME, potrivit CNN.
Podul Huajiang Grand Canyon, inaugurat în septembrie 2025, este cel mai înalt pod din lume, ridicându-se la aproximativ 2.050 de picioare deasupra râului Beipan, în sud-estul Chinei. Pe lângă faptul că reduce timpul de deplasare al navetiștilor peste canion de la două ore la doar două minute, acesta este și o atracție turistică, oferind un traseu pietonal din sticlă, o cafenea panoramică și posibilitatea de bungee jumping printre noile sale atracții.
Marele Muzeu Egiptean din Giza este cel mai mare muzeu din lume dedicat unei singure civilizații. A fost realizat în decursul a două decenii, iar bugetul său a depășit 1 miliard de dolari, însă în cele din urmă s-a deschis în noiembrie 2025. Colecția impresionantă de comori expuse reprezintă un salt major pentru egiptologie.
Alte destinații din topul TIME „cele mai grozave locuri din 2026”
Muzee și cultură
V&A East Storehouse – un muzeu imens, interactiv
Art Zoo Museum – combinație de artă și natură
Zayed National Museum – muzeu emblematic nou
SMK Thy – muzeu integrat în natură
Atracții și experiențe unice
Surf Abu Dhabi – parc de surf artificial
Netflix House – experiență inspirată din seriale
Universal Epic Universe – parc tematic nou
The ReefLine – parc subacvatic de sculpturi
Natură și destinații spectaculoase
Osa Peninsula – biodiversitate impresionantă
Highway 1 – una dintre cele mai frumoase șosele din lume
Thy National Park – zonă sălbatică nordică
Hoteluri și locuri de cazare
Songtsam Lodge Cizhong
Oberoi Rajgarh Palace
Hunza Serena Hotel
Experiențe culinare & lifestyle
Lime Out – restaurant plutitor
Aab – concept gastronomic modern
Orașe și zone urbane
Bangkok
Varșovia
Londra