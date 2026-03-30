Cel mai înalt pod și cel mai mare muzeu din lume, desemnate „cele mai grozave locuri din 2026”. Ce alte destinații sunt în top 100

Podul Huajiang din China este cel mai înalt din lume. Foto: Profimedia Images

O mulțime de parcuri, muzee, croaziere, hoteluri și alte atracții noi și strălucitoare au intrat în topul celor 100 de „cele mai grozave locuri din 2026” realizat de revista TIME, potrivit CNN.

Podul Huajiang Grand Canyon, inaugurat în septembrie 2025, este cel mai înalt pod din lume, ridicându-se la aproximativ 2.050 de picioare deasupra râului Beipan, în sud-estul Chinei. Pe lângă faptul că reduce timpul de deplasare al navetiștilor peste canion de la două ore la doar două minute, acesta este și o atracție turistică, oferind un traseu pietonal din sticlă, o cafenea panoramică și posibilitatea de bungee jumping printre noile sale atracții.

Marele Muzeu Egiptean din Giza este cel mai mare muzeu din lume dedicat unei singure civilizații. A fost realizat în decursul a două decenii, iar bugetul său a depășit 1 miliard de dolari, însă în cele din urmă s-a deschis în noiembrie 2025. Colecția impresionantă de comori expuse reprezintă un salt major pentru egiptologie.

Alte destinații din topul TIME „cele mai grozave locuri din 2026”

Muzee și cultură

V&A East Storehouse – un muzeu imens, interactiv

Art Zoo Museum – combinație de artă și natură

Zayed National Museum – muzeu emblematic nou

SMK Thy – muzeu integrat în natură

Atracții și experiențe unice

Surf Abu Dhabi – parc de surf artificial

Netflix House – experiență inspirată din seriale

Universal Epic Universe – parc tematic nou

The ReefLine – parc subacvatic de sculpturi

Natură și destinații spectaculoase

Osa Peninsula – biodiversitate impresionantă

Highway 1 – una dintre cele mai frumoase șosele din lume

Thy National Park – zonă sălbatică nordică

Hoteluri și locuri de cazare

Songtsam Lodge Cizhong

Oberoi Rajgarh Palace

Hunza Serena Hotel

Experiențe culinare & lifestyle

Lime Out – restaurant plutitor

Aab – concept gastronomic modern

Orașe și zone urbane

Bangkok

Varșovia

Londra