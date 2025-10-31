Se deschide Marele Muzeu Egiptean. Cairo pariază totul pe acest edificiu: Cine îl vizitează poate sta 3 zile într-o destinație de lux

Se deschide Marele Muzeu Egiptean. FOTO: Hepta

Oficialii egipteni speră că inaugurarea Marelui Muzeu Egiptean (the Grand Egyptian Museum), care avea avea loc sâmbătă, va contribui la creșterea numărului de vizitatori, în condițiile în care turismul a fost puternic afectat de anii pandemie şi conflicte regionale.

Oficialii cred că doar Marele Muzeu Egiptean ar putea atrage până la 7 milioane de vizitatori suplimentari anual după inaugurarea sa care va avea loc sâmbătă, contribuind astfel la creşterea numărului total al vizitatorilor la circa 30 de milioane până în 2030, scrie Agerpres, care citează Reuters.

Complexul a fost anunțat în 1992, dar construcția a început abia în 2005. Unele zone ale muzeului au fost deschise printr-o inaugurare anticipată în 2024.

Construit în apropierea piramidelor din Giza, edificiul are o suprafaţă de 500.000 de metri pătraţi (50 de hectare).

În muzeu vor fi peste 50.000 de artefacte, inclusiv colecţia completă a comorilor lui Tutankhamon, multe dintre acestea fiind expuse pentru prima oară publicului.

Noul spaţiu include expoziţii imersive şi dispozitive de realitate virtuală, în contrast cu modalitatea îngrămădită şi demodată de expunere din vechiul Muzeul Egiptean, situat în centrul Cairo.

Egiptul, care a avut nevoie de mai multe ajutoare financiare pentru a-şi stabiliza economie, foloseşte valuta pe care o colectează din turism pentru a achita importuri cruciale cum ar fi cele de combustibilul şi de grâu.



Speranţe pentru turismul cultural



Anul trecut, 15,7 milioane de turişti au vizitat Egiptul şi au cheltuit suma record de 15 miliarde de dolari, potrivit statisticilor oficiale. Turismul s-a prăbuşit până la un minim de 3,8 miliarde de dolari în sezonul 2015-2016, victima unor crize politice prelungite după Revoluţia egipteană din 2011. Cu toate acestea, factori precum infrastructura fragilă, planificarea defectuoasă şi restricţiile de securitate au frânat potenţialul sectorului turistic.

Chiar şi după recuperarea recentă, Egiptul se află în urma Turciei, vizitată de 50 de milioane de turişti internaţionali anul trecut, care au cheltuit 60 de miliarde de dolari.



Ghada Abdelmoaty, profesoară asociată în cadrul Institutului superior pentru Turism şi Hoteluri din Alexandria, a spus că obiectivul privind vizitatorii este realistic. ''Muzeul expune o colecţie uriaşă care până acum a fost ţinută în depozit din cauza lipsei spaţiului de expunere'', a spus ea.



Popular în rândul turiştilor şi pentru staţiunile la Marea Roşie, Egiptul speră ca deschiderea GEM va atrage de asemenea o proporţie mai mare de turişti pasionaţi de cultură. Această categorie de turişti face de obicei sejururi mai lungi şi cheltuie mai mult decât cei care vin doar pentru plaje, sunt de părere analiştii.

Statisticile oficiale nu oferă date asupra numărului turiştilor care vin din motive culturale, dar potrivit unui studiu din 2021 privind posibilul impact al GEM, aceştia reprezintă mai puţin de un sfert din total. Potrivit lui Abdelmoaty, numărul turiştilor culturali este de doar 10-15% din numărul total al vizitatorilor internaţionali.



Remon Naguib, director comercial al Orient Hospitality Group, a spus că compania sa lucrează pentru a integra noul muzeu în ''programe comune'', create pentru a atrage vizitatori care să beneficieze de ambele experienţe. Turiştii pot ''veni ca să viziteze muzeul, apoi pot petrece trei nopţi într-o destinaţie de la Marea Roşie, inclusiv Ain Sukhna, situată la doar o oră de Cairo'', a spus el.



Drumuri modernizate, intrarea în piramide mutată



Veniturile din turism au devenit chiar şi mai importante în ultimii doi ani după ce atacurile asupra navelor din Marea Roşie au alungat ambarcaţiunile de transport din Canalul Suez, o altă sursă importantă de valută.



La rândul său turismul s-a dovedit vulnerabil la şocuri cum ar fi violenţa politică din anii 1990 şi 2000, pandemia de COVID-19 şi invazia Ucrainei de către Rusia, două ţări din care proveneau aproape o treime din turişti în 2021. Turismul a fost de asemenea afectat de războiul din Gaza.



Pentru a capitaliza complet inaugurarea GEM, muzeul ''trebuie să fie însoţit de o infrastructură turistică de calitate înaltă - hoteluri, transport şi restul'', a spus Ragui Assaad, profesor de politică economică internaţională la Universitatea din Minnesota. Asta înseamnă abordarea unor probleme precum transportul în Cairo, un megaoraş cu o populaţie estimată la 23 de milioane de locuitori. Drumurile care duc la noul muzeu au fost modernizate, iar un nou aeroport a fost construit la circa 25 de kilometri de GEM pentru a evita traficul rutier aglomerat.

Intrarea în piramidele din Giza a fost relocată în partea din spate pentru a reduce aglomeraţia şi pentru a ţine vizitatorii departe de comercianţilor agresivi. Ministrul Turismului, Sherif Fathy, a anunţat luna trecută că Egiptul a adăugat 5.000 de camere de hotel la cele 235.000 deja existente şi speră să adauge încă 9.000 până la sfârşitul anului.