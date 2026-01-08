Turiștii descoperă o destinație fascinantă la marginea Europei, dar aflată pe lista locurilor declarate „periculoase” de SUA

5 minute de citit Publicat la 23:44 08 Ian 2026 Modificat la 23:45 08 Ian 2026

Turismul în Pankisi este relativ nou și rămâne modest comparativ cu destinații consacrate din Georgia. sursa foto: Getty

Aflată pe lista de avertizare a Statelor Unite, dar descris astăzi drept „pașnic”, Pankisi – o vale izolată din estul Georgiei – începe să atragă tot mai mulți turiști străini. Dincolo de reputația construită de ani de titluri alarmiste, vizitatorii descoperă tradiții unice, comunități deschise și un turism aflat abia la început, într-un colț de Europă despre care puțini știu ceva, scrie CNN.

› Vezi galeria foto ‹

Când călătorii se îndreaptă spre Valea Pankisi, avertismentele apar adesea încă dinainte de sosire, de obicei din gura unui taximetrist îngrijorat, nesigur că ar trebui să ducă turiști într-un loc atât de izolat.

„«De ce mergeți acolo? Ce aveți de făcut? Nu știu, nu e sigur pentru voi», spun șoferii”, povestește Khatuna Margoshvili, proprietara unei pensiuni din această vale sălbatică și spectaculoasă.

Pankisi, în Georgia, fosta republică sovietică aflată dincolo de extremitatea estică a Europei, poartă de mult timp o reputație construită mai degrabă din titluri de presă decât din experiențe turistice.

La începutul anilor 2000, ceceni care fugeau din calea războiului purtat de Moscova în patria lor au folosit valea ca refugiu. Rusia a susținut atunci că unii dintre ei ar fi fost foști militanți.

După atentatele din 11 septembrie 2001, Statele Unite au afirmat că în Pankisi s-ar afla membri ai rețelei al-Qaida și au speculat chiar că Osama bin Laden s-ar fi ascuns acolo – acuzații care nu au fost niciodată dovedite. Stigmatul s-a adâncit în anii 2010, când ISIS a recrutat zeci de locuitori din vale.

Astăzi însă, povestea este alta, spun vizitatorii care ajung totuși aici. Un raport din 2023 al USAID descria Pankisi drept „pașnică”, iar o simplă căutare online pentru Valea Pankisi returnează tururi de echitație, ateliere de pâslă și cursuri de gătit khinkali, nu relatări despre extremism islamic.

Cu toate acestea, Departamentul de Stat al SUA continuă să le recomande cetățenilor americani prudență în privința călătoriilor în regiune, deși mulți aleg totuși să vină.

„În ultimii doi-trei ani, 80% dintre oaspeții noștri au fost americani”, spune Margoshvili.

Tradiții neobișnuite

Turismul în Pankisi este relativ nou și rămâne modest comparativ cu destinații consacrate din Georgia. Interesul a crescut însă odată cu apariția pensiunilor și includerea văii în traseele unor agenții de turism.

Karolina Zygmanowska, ghid la Weekend Travelers Georgia, a început să organizeze tururi în Pankisi acum doi ani.

„Oamenii au cerut acest tur, așa că am început să-l oferim. Interesul a apărut după ce am aflat că s-au deschis mai multe pensiuni”, spune ea. „Au propria comunitate, propria cultură – până și mâncarea este puțin diferită față de restul Georgiei”.

Majoritatea familiilor din vale sunt kîști, descendenți ai coloniștilor ceceni și inguși care au migrat în Georgia în secolul al XIX-lea. Ei vorbesc cecena, alături de georgiană și uneori rusă, și practică tradiții musulmane sufi și sunnite într-o țară predominant creștin-ortodoxă.

În fiecare vineri, femei din întreaga vale se adună la Moscheea Veche din satul Duisi pentru a practica zikr, un ritual mistic sufi. Participantele se mișcă în cerc, cântă și bat din palme, într-un ritm care crește treptat. Pankisi este singurul loc unde femeile practică zikr, iar vizitatorii pot solicita să asiste la ceremonie.

Valea Pankisi se află în apropiere de Tusheti, o regiune montană deja populară printre drumeți, însă turismul în vale abia prinde contur. În ultimul deceniu, inițiative comunitare – multe sprijinite de finanțări externe – au contribuit la construirea de la zero a unei mici industrii turistice.

Pentru unii localnici, motivația de a se deschide către turiști a depășit dorința de câștig financiar. Margoshvili face parte din Asociația pentru Turism și Dezvoltare a Văii Pankisi (PVTDA), fondată în 2018 de un grup de femei care sperau că turismul va schimba percepțiile despre regiune.

Eforturile lor au atras atenția internațională. În 2020, Lonely Planet a inclus Pankisi în ghidul său dedicat Georgiei, Armeniei și Azerbaidjanului. În același an, autoritățile georgiene din turism au început să promoveze regiunea pe site-ul oficial, la doar doi ani după o controversată operațiune antiteroristă desfășurată în vale.

Vremuri incerte

Localnicii spun că șomajul a contribuit anterior la succesul recrutărilor ISIS, iar PVTDA descrie turismul drept „singura industrie” disponibilă în prezent în regiune. Viitorul acesteia este însă incert.

Înghețarea finanțărilor USAID, urmată de adoptarea de către guvernul georgian a unei „legi a agenților străini”, care limitează acceptarea fondurilor externe, a blocat multe proiecte.

Margoshvili a primit sprijin USAID pentru a-și deschide pensiunea acum zece ani.

„Am fost printre primii din vale”, spune ea. „Credeam că vom putea câștiga bani, chiar dacă erau foarte puțini turiști la început”.

Au urmat și alte inițiative. Tineri conectați la Fundația Roddy Scott – școala de limba engleză din vale și fost beneficiar de granturi USAID și UE – lucrează acum ca ghizi în sezonul estival. Consiliul Femeilor din Pankisi, susținut de donatori europeni și americani, a sprijinit antreprenoriatul local și formarea profesională.

„Avem proiecte diverse – croitorie, tâmplărie, olărit, gătit, medicină veterinară și medicală”, spune Guliko Khangoshvilli, membră a consiliului. „Am avut și cursuri de turism, pentru ca localnicii să învețe cum să deschidă pensiuni”.

Incertitudinea persistă însă: „Lucrăm în continuare fără să fim plătiți și așteptăm să vedem ce se va întâmpla”.

„A fost perfect”

Shenguli Tokhosashvilli este unul dintre cei care au beneficiat de investițiile anterioare. În 2017, a primit un grant USAID pentru a lansa Kisturi Draft, o mică berărie care produce o băutură tradițională cecenă nealcoolică, din măceșe și păducel. A renunțat la cariera de avocat în Tbilisi pentru a se întoarce acasă.

Eticheta produsului înfățișează muntele Tebulosmta, la granița dintre Georgia și Cecenia. Astăzi, băutura se vinde local și în restaurante din Tbilisi și Batumi, iar turiștii o pot degusta la terasa berăriei din satul Omalo. Tokhosashvilli rămâne prudent în privința extinderii, din cauza blocajelor financiare.

Puțini georgieni vizitează valea, spune el: „Prietenii mei din Tbilisi m-au întrebat dacă au nevoie de pașaport sau de viză specială ca să vină în Pankisi”.

Pentru vizitatorii străini, reputația locului este adesea o surpriză. Joanna Horanin, autoarea blogului de călătorii The Blond Travels, a ajuns în Pankisi în timpul unei vizite în Georgia.

„Voiam un loc mai puțin turistic, mai izolat, cu viață de sat”, spune ea. A făcut echitație, a mers la o cascadă, iar seara a mâncat khinkali cu urzici – o variantă diferită de cea obișnuită, cu carne și ciuperci. „A fost perfect. Probabil una dintre cele mai frumoase experiențe din Georgia”.

Râde când amintește reputația văii: „Se spune că e periculos. Eu nici nu știam asta.”