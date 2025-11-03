Imagini spectaculoase de la deschiderea Marelui Muzeu Egiptean. 50.000 de artefacte sunt acolo, inclusiv comorile lui Tutankhamon

5 minute de citit Publicat la 09:59 03 Noi 2025 Modificat la 09:59 03 Noi 2025

Egiptul a organizat sâmbătă o ceremonie fastuoasă, la care au participat regi, prinți și președinți din Europa și lumea arabă, pentru a marca mult așteptata deschidere integrală a Marelui Muzeu Egiptean. FOTO Profimedia Images

Egiptul a organizat sâmbătă o ceremonie fastuoasă, la care au participat regi, prinți și președinți din Europa și lumea arabă, pentru a marca mult așteptata deschidere integrală a Marelui Muzeu Egiptean, unul dintre cele mai ambițioase proiecte culturale ale țării, după ani de amânări.

Construit de-a lungul a peste două decenii, muzeul de un miliard de dolari, amplasat lângă faimoasele Piramide din Giza, în apropierea capitalei Cairo, este prezentat de autorități drept cel mai mare muzeu din lume dedicat unei singure civilizații. Inaugurarea a fost amânată în repetate rânduri, cel mai recent din cauza pandemiei de coronavirus și a conflictelor regionale. O deschidere parțială avusese loc anul trecut.

„Scriem un nou capitol din istoria prezentului și viitorului acestei națiuni străvechi”, a declarat președintele egiptean Abdel Fattah El-Sisi în cadrul evenimentului de deschidere.

Ceremonia a inclus un spectacol grandios de lumini și muzică în aer liber, în timp ce pe ecrane uriașe au fost proiectat monumente antice ale Egiptului. Dansatori în costume de faraon, bogat ornamentate, purtând coroane aurite și sceptru, au evoluat pe muzica unei orchestre internaționale, în timp ce focuri de artificii și drone reprezentând zei egipteni au luminat cerul. Printre invitați s-au numărat demnitari din aproximativ 80 de țări, inclusiv președintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier, premierul olandez Dick Schoof, regele Felipe al VI-lea al Spaniei și premierul Greciei Kyriakos Mitsotakis.

› Vezi galeria foto ‹

La eveniment au fost prezenți, de asemenea, președintele Autorității Palestiniene Mahmoud Abbas, ministrul culturii din Arabia Saudită, Badr bin Abdullah, precum și prinții moștenitori ai Omanului și Bahrainului.

Guvernul egiptean a declarat ziua sărbătoare națională, a emis monede comemorative din aur și argint și a tipărit timbre speciale pentru a marca ocazia.

Întins pe aproape 24.000 de metri pătrați de spațiu expozițional permanent, echivalentul a patru terenuri de fotbal, Marele Muzeu Egiptean găzduiește aproximativ 57.000 de artefacte. Complexul include, de asemenea, un muzeu pentru copii și ceea ce autoritățile numesc cel mai mare centru de conservare din Orientul Mijlociu.

Comorile lui Tutankhamon, prezentate integral

Momentul central al inaugurării îl constituie dezvăluirea completă a tezaurului faraonului Tutankhamon. Peste 5.000 de artefacte ale „Regelui Copil”, inclusiv celebra sa mască funerară din aur, sunt expuse pentru prima dată împreună, la un secol de la descoperirea mormântului, în 1922.

Deși multe dintre piese fuseseră prezentate anterior în vechiul Muzeu Egiptean din centrul Cairo-ului, unele au rămas în depozite din lipsă de spațiu.

După ceremonie, televiziunile l-au arătat pe președintele Sisi oferind oaspeților un tur ghidat al sălilor dedicate lui Tutankhamon, luminoase și spațioase, prezentate pentru prima dată publicului.

„Ceea ce diferențiază această expoziție nu este doar colecția completă, ci și modul în care este prezentată, ca o narațiune a vieții și domniei regelui, nu ca simple obiecte izolate, și fără aglomerare vizuală”, a declarat pentru ABC News directorul muzeului, Ahmed Ghoneim.

Muzeul utilizează tehnologii moderne de expunere, simulări digitale și narațiune imersivă, urmând ca în curând să fie integrată și inteligența artificială, „pentru a reintroduce Egiptul antic într-un mod vibrant și captivant”, a spus el. „Este o demonstrație a puterii culturale a Egiptului și a capacității sale de a-și folosi istoria pentru a-și consolida poziția globală”, a adăugat Ghoneim.

Printre alte atracții se numără expunerea bărcilor solare ale faraonului Khufu, descoperite îngropate lângă Marea Piramidă în 1954. Prima dintre ele, o navă de lemn lungă de 42 de metri și veche de 4.600 de ani, este deja expusă. Cea de-a doua barcă, aflată în stare fragmentară, va fi restaurată și reconstruită din aproape 1.700 de piese în fața vizitatorilor, pe parcursul următorilor trei ani.

La intrarea în muzeu, vizitatorii sunt întâmpinați de colosala statuie a lui Ramses al II-lea, veche de 3.200 de ani și înaltă de 11 metri, care a fost mutată în 2006 din Piața Ramses din centrul Cairo-ului în noua sa locație de lângă muzeu.

Din atriul central, Marea Scară, o ascensiune pe șase niveluri, flancată de aproximativ 60 de artefacte monumentale, inclusiv statui, sarcofage, coloane și steli, oferă o priveliște spectaculoasă asupra celor trei piramide din Giza.

Cele 12 galerii principale urmăresc istoria Egiptului, de la preistorie până la perioada greco-romană, explorând teme precum societatea, regalitatea și credința.

Un dialog arhitectural cu piramidele

„Designul muzeului a fost conceput pentru a dialoga cu scara și precizia matematică a piramidelor”, a explicat Roisin Heneghan, cofondator al firmei Heneghan Peng Architects din Irlanda, care a realizat proiectul.

Geometria clădirii a fost gândită astfel încât pereții să se alinieze cu poziția piramidelor, radiind spre fiecare dintre ele, iar acoperișul să urce în pantă până la punctul lor cel mai înalt, a spus arhitecta.

„Este pentru prima dată în istorie când atât de multe artefacte sunt prezentate împreună, așa că era esențial ca designul să întărească legătura cu locul și să onoreze bogata moștenire a Egiptului antic”, a declarat Heneghan pentru ABC News.

Piatra de temelie a muzeului a fost pusă în 2002, însă construcția propriu-zisă a început abia în 2005. Lucrările au fost apoi întrerupte de revoluția din 2011, înainte de a fi reluate complet în 2016. Finanțat în mare parte prin împrumuturi din Japonia, proiectul este considerat esențial pentru strategia Egiptului de revitalizare a turismului, un sector vital pentru economia țării și sursă principală de valută. Guvernul își propune să dubleze numărul de turiști, de la un record de 15,7 milioane în 2024, la 30 de milioane până în 2030.

Marele Muzeu Egiptean este așteptat să atragă anual aproximativ 5 milioane de vizitatori, a declarat ministrul turismului și antichităților, Sherif Fathy. Expozițiile vor continua să se extindă în timp.