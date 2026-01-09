Prințesa de Wales a împlinit 44 de ani. Mesajul transmis de viitoarea regină: „Natura m-a ajutat să mă vindec”

2 minute de citit Publicat la 16:24 09 Ian 2026 Modificat la 16:24 09 Ian 2026

Prințesa Kate a Regatului Unit a împlinit 44 de ani / FOTO: Getty Images

Prințesa Kate a Regatului Unit a transmis, în cadrul ultimului episod din seria video „Mother Nature”, că natura a ajutat-o să se vindece și că este „profund de recunoscătoare” la aniversarea vârstei de 44 de ani, informează vineri DPA, potrivit Agerpres.

În ultimul episod din seria video „Mother Nature”, realizată de Kensington Palace, Kate a spus că anotimpul rece are o modalitate de a aduce „calm, răbdare și meditație tăcută”.

Prințesa a lansat seria video primăvara trecută, ca o celebrare a anotimpurilor în schimbare pe teritoriul Regatului Unit.

Într-o înregistrare video publicată pe rețelele sociale la împlinirea vârstei de 44 de ani, Kate spune: „Chiar și în cel mai rece și întunecat anotimp, iarna are o modalitate de a ne aduce calm, răbdare și meditație tăcută”.

„Acolo unde pârâul încetinește suficient de mult, încât să ne putem vedea propria reflecție”.

„Să descoperim cele mai profunde părți din nou înșine. Alături de șoaptele din pulsația fiecărei ființe vii”, a mai scris prințesa.

„Mă trezesc reflectând la cât de recunoscătoare sunt. Pentru ca râurile să curgă din nou în pace, ca fricile să fie luate de ape, curățate și purificate. Faceți pace cu lacrimile voastre și descoperiți ce înseamnă să fii în viață'', a continuat prințesa.

„A fi una cu natura; un profesor tăcut și o voce delicată care ne ghidează. În amintire. Ne ajută să ne vindecăm”, a mai spus ea.

Ziua de naștere a prințesei - vineri - cade cu doar câteva zile înainte de prima aniversare a anunțului făcut la începutul lui 2025 privind intrarea în remisiune după diagnosticul de cancer.

În videoclipul publicat vineri, Kate, îmbrăcată cu un palton lung, de culoare verde, precum și cu o pălărie și o eșarfă, se plimbă prin comitatul Berkshire.

Înregistrarea este însoțită de un mesaj în care prințesa spune: „Seria Mother Nature a fost o reflectare profund personală și creativă asupra modului în care natura m-a ajutat să mă vindec. Dar este de asemenea și o poveste despre puterea naturii și a creativității în vindecarea colectivă”.

„Putem învăța atât de multe lucruri de la natură în timp ce încercăm să construim o lume mai fericită și mai sănătoasă”.

În înregistrare apar imagini din Cumbria, Gloucestershire, Londra, East Sussex și The Cotswolds.

Postarea a fost publicată la o zi după ce Kate a avut o apariție surpriză la Charing Cross Hospital pentru a-și arăta susținerea pentru personalul NHS care lucrează sub presiune.

Prințul și prințesa de Wales au surprins joi voluntarii și personalul NHS într-o pauză de ceai cu prilejul primului angajament public al cuplului princiar din 2026.