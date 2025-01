Povestea contelui mutat în România după ce s-a îndrăgostit de Transilvania. Tibor Kalnoky a creat un loc „ieșit din basm” la Micloșoara

Contele Tibor Kalnoky a restaurat castelul Kalnoky din Micloșoara și mai multe case din Transilvania. Sursa foto: Colaj Antena 3 CNN

Grija pentru tradițiile unui loc, strădania de a vorbi o limbă română frumoasă, efortul de a păstra, de a salva și de a restaura case istorice, toate astea ne transformă pur și simplu viața. Antena 3 CNN a prezentat un interviu special de Ziua Culturii Naționale, celebrată în fiecare an pe 15 ianuarie. Contele Tibor Kalnoky, un apropiat al Regelui Charles al Marii Britanii, a stat de vorbă cu Ana Iorga și a povestit cum a ajuns să se mute și să investească în România, după ce s-a îndrăgostit de Transilvania.

„Această cultură vie din satele din România nu se găsește în alte țări. Nu aveți această arhitectură împreună cu stilul de viață, împreună cu peisaj istoric, nu aveți așa ceva deja în Occident. Nu contează dacă e castel sau un bodei. Important e să ai un respect pentru generațiile care au fost. Nici nu există o identitate adevărată fără istorie.

Viața mea s-a schimbat total când am ajuns în România. Din 1997 sunt aici. Am venit înapoi pentru a reînvia cultura familială aici, în România, Transilvania, două castele care au rămas în paragină. Dar când am ajuns aici am văzut că cultura satelor este mult mai interesantă, pentru că era încă vie.

Dacă tăiați pădurile, faceți bani o dată și gata. Dar dacă faceți bani din turismul din natură, atunci merită să fie păstrat. Am sunt foarte mulți oameni din străinătate, dar acum și din București, de pildă, sau din marile orașe, care vin la noi. Care vin în Transilvania, în Deltă, pentru această experiență mai simplă și mai aproape de suflet.

Hai să veniți la noi la un concert în această atmosferă mai istorică, și vedeți cum se poate păstra identitatea culturală fără a fi sărac sau fără a fi lipsit de confort. Se poate îmbina.

Familia mea are o istorie de aproape 800 de ani acolo. Și trebuie să mergem mai departe. Am început cu casele din sat, cu turismul. După aia a venit și posibilitatea de a reînvia castelele. Noi avem un castel la Micloșoara, care este foarte aproape de Brașov, un altul la Valea Crișului, care este lângă Sfântu Gheorghe. Acum am avut ideea de a deschide castelul într-adevăr pentru publicul mai larg și facem acolo concerte foarte interesante, chiar în pivnița castelului, pe lumina luminărilor. E ca ieșit din basm.”, a povestit Tibor Kalnoky, pentru Antena 3 CNN.

„Închipiuiți-vă o sală din beci, cu mare șemineu renascentist, cu o fântână în mijloc și cu găleți încă acolo. Și acolo numai lumânări și artiști, muzicieni, foarte talentați, pe pian sau pe vioară, cântând muzică contemporană, mai degrabă cu muzică de film. Acum chiar sâmbătă, 18 ianuarie, va fi un special James Bond. Și este un cadru foarte, foarte intim și aveți cam aceleași experiențe ca acum 200 de ani, când am avut musafiri la castel și am avut distracție cu concerte și cu un pahar de prosseco sau cu cină.

Este important pentru ființă umană unde trăiește. Trebuie să fie expus la frumusețe, la natură.”, spune contele Tibor Kalnoky.