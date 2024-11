Un bărbat a uitat de despărțirea de iubita lui după ce s-a lovit la cap. Șapte luni mai târziu, cei doi s-au căsătorit

La doar o zi după despărțire, el s-a lovit la cap și și-a chemat „fosta” iubită să îl ajute. Foto: Instagram

Când Jenna și Mitchell Brotherson s-au căsătorit în septembrie 2020, nimeni nu ar fi știut că s-au despărțit cu șapte luni înainte - nici măcar mirele. La o zi după ce Jenna s-a despărțit de Mitchell pentru că era „prea copleșită de viață”, el a avut un accident, în urma căruia a suferit o contuzie severă.

În februarie 2020, Mitchell, care pe atunci avea 22 de ani, a încercat să facă o săritură la Beaver Mountain din Utah însă a aterizat greșit, lovindu-se la cap. El a leșinat și s-a trezit în timp ce paramedicii îl coborau de pe deal, fără să știe ce se întâmplă.

„A făcut o săritură și era foarte multă gheață. Picioarele i-au ieșit în față, așa că a sărit și a aterizat în cap”, a povestit Jenna pentru People. „A fost o contuzie destul de gravă. A ajuns să pice majoritatea cursurilor din acel semestru și a trebuit să își ia un concediu după aceea pentru a-și lăsa creierul să se vindece.”

Contuzia lui Mitchell i-a afectat semnificativ memoria, făcându-l să uite complet despărțirea de Jenna.

La spital, el a sunat-o pe cea pe care o credea încă iubita lui, care avea tot 22 de ani, să vină să-l ia pentru că nu putea conduce.

„Mă gândeam: 'De ce îmi trimite mesajele astea? Tocmai m-am despărțit de el'”, își amintește Jenna într-un videoclip postat pe TikTok.

Ea continuă: „Mitch a continuat să îmi trimită mesaje și să încerce să ieșim împreună după comoția lui și am fost confuză cu privire la motivul pentru care ar continua să îmi trimită mesaje, deoarece ne despărțisem. M-am gândit că poate a luat foarte în serios decizia de a rămâne prieteni. A fost chiar până la punctul în care i-am spus că eu și colegele mele de cameră am avut o zi grea și el a venit și ne-a adus înghețată.”

Jenna a regretat aproape imediat decizia ei de a se despărți de Mitchell, deoarece el a fost atât de „amabil și atent” la sentimentele ei în timpul conversației lor și „a încercat doar să o ajute” să treacă peste dificultățile din viața ei „în loc să fie supărat sau răutăcios”. Astfel, ea a reevaluat despărțirea lor în martie 2020, în timp ce se afla în vacanța de primăvară.

„Aveam emoții să îmi calc pe mândrie și să îl întreb dacă vrea să ne întâlnim din nou”, spune Jenna, care a primit un mesaj de la Mitchell pentru a ieși împreună în ziua în care s-a întors.

„După ce am ieșit cu prietenii, am stat de vorbă seara și i-am cerut să ne întâlnim din nou. Atunci mi-am dat seama că nici nu știa că ne-am despărțit”, spune Jenna.

Ea continuă: „I-am povestit cum am fost în mașina mea, ce i-am spus și ce mi-a răspuns el. Mi-a spus că nu-și amintește nimic din toate astea, cu excepția faptului că am stat de vorbă în mașină. Dar nu și-a amintit despre ce am discutat. I s-a părut foarte amuzant, iar eu am fost ușurată. A fost mai ușor să ne împăcăm pentru că, pentru el, nu am fost niciodată despărțiți!”

Cinci luni mai târziu, pe 18 august 2020, Mitchell a cerut-o în căsătorie pe Jenna la Big Cottonwood Canyon, unde i-a spus prima dată că o iubește. Mai puțin de trei săptămâni mai târziu, s-au căsătorit în Draper, Utah, pe 4 septembrie 2020.

„În timpul discursului soțului meu, el a spus că nu își amintește despărțirea, însă este atât de recunoscător că totul s-a rezolvat în cele din urmă”, își amintește Jenna. „Acum avem amândoi 27 de ani, iar când oamenii ne întreabă despre povestea noastră de dragoste este partea noastră preferată de spus. Am simțit cu adevărat că sforile invizibile ne-au tras împreună tot timpul.”

Cuplul s-a întâlnit pentru prima dată în iunie 2019, în timp ce Mitchell era la o întâlnire cu altcineva.

„Se întâlnea cu una dintre prietenele mele când l-am cunoscut la un cinematograf drive-in”, spune Jenna. „S-au despărțit în cele din urmă în timpul verii, iar în ianuarie, Mitch și cu mine am început să ne întâlnim. A fost minunat să fim prieteni timp de șapte sau opt luni înainte de a începe relația, pentru că am ajuns să îl cunosc foarte bine.”