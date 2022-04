Dieta săptămânii, cu Lygia Alexandrescu. Dieta de Florii

Pestele este unul dintre cele mai sanatoase alimente, care poate inlocui cu succes orice fel de alta carne. Atuurile pestelui sunt proteinele de calitate si grasimile cu valoare biologica ridicata – renumitii acizi grasi omega 3, capabili sa tina la distanta numeroase boli.

Acizii grasi omega 3, aflati din abundenta atat in pestele oceanic (macrou, cod, hering, somon, ton, sardine etc.), cat si in pestele de apa dulce (pastrav, stiuca, salau, crap etc).au efect cardioprotector, mentin elasticitatea vaselor sangvine si previn depunerile de grasimi pe peretii acestora (ateroscleroza).

In cazul dislipidemiilor, pestele si suplimentele cu ulei de peste scad nivelul colesterolului „rau” si al trigliceridelor. In acelasi timp, consumul ridicat de peste este implicat in atenuarea tulburarilor de ritm cardiac si in prevenirea riscului de aparitie a accidentelor vasculare cerebrale. Iata de ce inlocuirea carnii de porc cu peste este prima masura recomandata celor care au dislipidemii (nivel crescut al colesterolului, trigliceridelor) si sunt predispusi la boli cardiovasculare.

Tot acizii grasi omega 3 din peste sunt capabili sa imbunatateasca activitatea intelectuala a copiilor si sa previna aparitia depresiilor sau a bolilor neurodegenerative in cazul varstnicilor. Aceasta deoarece creierul, un organ vital al organismului uman, are nevoie pentru functionare de acizi grasi esentiali. Altfel spus, o dieta in care includem pes¬tele stimuleaza buna functionare a creierului. S-a demonstrat ca grasimile din peste previn imbatranirea precoce si protejeaza sistemul nervos, persoanele in varsta care mananca peste de trei-patru ori pe saptamana fiind mai putin predispose riscului de a suferi de demente de tip Alzheimer. Acizii grasi omega 3 au si rol antiinflamator, motiv pentru care pestele este indicat in dieta celor care sufera de afectiuni precum poliartritele reumatoide, dar si boli degenerative cum ar fi artrozele.

Pestele are de asemenea un continut valoros de vitamine din grupul B – importante pentru sistemul nervos, vitamina A – necesara pentru sanatatea pielii si a ochilor, vitamina D – esentiala pentru asimilarea calciului in oase, dar si minerale – fosfor, iod, calciu, zinc, fier. Pestele este una dintre cele mai bune surse alimentare de vitamina D. Dintre toate speciile de peste se remarca insa heringul. 100 g hering ne furnizeaza jumatate din doza zilnica de vitamina D. In sezonul rece, cand expunerea la soare este mai redusa, aceasta vitamina importanta pentru imunitate si sanatatea sistemului osos este luata in mare parte din alimente.

Carnea de peste este mai usor de digerat decat multe alte feluri de carne. Depinde insa de modul in care o preparam! A manca peste prajit in ulei, asortat cu maioneza si cartofi prajiti, nu inseamna ca s-a beneficiat de o masa sanatoasa.

Cel mai indicat este pestele fiert, preparat la abur (in steamer), la gratar sau la cuptor (cu diverse condimente: rozmarin, cimbru, fenicul, usturoi, ulei de masline). Astfel isi pastreaza toate proprietatile nutritive. Un peste gatit perfect pentru a-si pastra toate beneficiile nutritive este pestele care se rupe usor cu furculita si are o culoare oarecum opaca pe margini si putin translucida pe mijloc. In ceea ce priveste alimentele cu care poate fi asociat, pestele poate fi pus pe aceeasi farfurie cu o garnitura de legume, orez integral sau, in mod traditional, este delicios cu mamaliguta. De preferat a se consuma este pestele proaspat, fara a fi congelat. Daca a fost congelat, se gateste fara a se decongela. Nu se recongeleaza!

Anumite metode de conservare ii pot modifica proprietatile, de aceea e de evitat consumul de peste afumat, marinat sau din conserva. Cea mai sigura varianta ramane pestele proaspat. Pentru ca este un aliment care se altereaza foarte repede, pestele trebuie consumat in 24 de ore dupa ce a fost cumparat.

Pestele poate fi consumat cu incredere in curele de slabire, fiind chiar indicat ca unica sursa de proteine, deoarece are mai putine calorii decat celelalte carnuri. Astfel, heringul ne ofera 167 calorii/100 g, macroul – 183, tonul – 160. Daca vreti chiar mai putine calorii, alegeti pestele de apa dulce. Acesta are carnea mai slaba decat cel oceanic si, in consecinta, un aport caloric mai mic. 100 g pastrav contin 85 de calorii, aceeasi cantitate de crap – 83 de calorii.

Beneficiile consumului de peste:

- Reduce colesterolul si trigliceridele

- Favorizeaza scaderea tensiunii arteriale

- Ajuta la intarirea imunitatii

- Protejeaza creierul si reduce riscul instalarii depresiei

- Protejeaza pielea impotriva imbatranirii precoce

- Ajuta glanda tiroida sa functioneze normal

- Diminueaza procesele inflamatoare

Practic pestele nu are contraindicatii. Singurele precautii se refera la tipurile de peste care traiesc in ape poluate si care pot contine mercur (unele specii oceanice). Femeile insarcinate, cele care alapteaza si copiii trebuie sa evite acest peste.