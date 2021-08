Dieta săptămânii cu Lygia Alexandrescu. Dieta disociată

Principiul dietei disociate se bazeaza pe ipoteza ca absorbtia necorespunzatoare a alimentelor cauzeaza degenerarea tesuturilor si de aceea combinarea alimentelor este cheia unui metabolism perfect.

Nu este suficient sa furnizam corpului elementele necesare, ci mai important este ca ele sa fie utilizate de organism. Este foarte posibil sa te hranesti corect, insa organismul sa nu beneficieze de acesti nutrienti tocmai datorita interferentei alimentelor incompatibile la aceeasi masa. Astfel, apar: digestia alterata, balonarea, constipatia si, nu in ultimul rand, kilogramele nedorite si celulita.

Au existat mai multe curente de disociere. Metoda Antoine propune un regim alimentar disociat, bazat consumul exclusiv de alimente dintr-o categorie zilnic intr-o limita de 1500 kcal/zi.

Dezavantajul principal al acestui tip de regim este ca nu poate fi aplicat pe o perioada indelungata de timp si mai ales nu poate fi asimilata cu un stil de viata, pentru ca nu furnizeaza organismului necesarul zilnic de diversi nutrienti. De asemenea, dupa incetarea dietei exista riscul iminent al cresterii ponderale.

Metoda Shelton se bazează pe separarea alimentelor consumate într-o singură zi si deci fiecare masă implică un consum de alimente dintr-o singură categorie, dar în cantități nelimitate. Apoi metoda Montignac s-a bazat pe principiul excluderii produselor alimentare cu un indice glicemic ridicat, interzicând în același timp combinarea a câteva alimente în timpul aceleiași mese. Duo-ul carbohidrați-lipide formează o asociere care trebuie evitată în timpul aceleiași mese. De asemenea, încurajează combinația de leguminoase și proteine animale.

Acesta dieta are avantajul ca furnizeaza principii nutritive diverse, necesare organismului in fiecare zi, este mai putin monotona, are rezultate vizibile intr-o perioada medie de timp si poate fi adoptata ca un mod de viata.

Asadar, exista cateva reguli in ceea ce priveste combinatiile alimentare.

Promotorii dietei disociate au elaborat o serie de reguli de combinare a alimentelor:

1. combinatia intre carbohidrati (cartofi, paste, cereale, paine, dulciuri, etc) si grasimi (unt, sunca, smantana, etc) este interzisa. Atentie! Nu trebuie eliminate aceste alimente, ci doar trebuie consumate in rapoarte cantitative corecte sau la momente diferite.

2. combinatia de carbohidrati cu proteine (carne, peste, oua, branza, etc) este permisa numai in conditiile preponderentei cantitatii de proteine si cu aport de legume verzi

3. combinatia de proteine cu grasimi este permisa

4. carbohidratii simpli (fructele care contin glucoza/fructoza) se consuma individual, necombinati, la o masa.

In concluzie, trebuie consumate toate tipurile de nutrienti, in combinatii corecte, avandu-se in vedere diversitatea si varietatea alimentara.

