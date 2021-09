Dieta săptămânii, cu Lygia Alexandrescu. Idei pentru pachețelul de la școală

Grija pentru sanatate in aceasta perioada cu numar de cazuri de viroze in crestere, se va manifesta prin pastrarea stricta a tuturor regulilor de igiena in vigoare.

Scoarii au varste si abordari diferite in ceea ce priveste alimentatia la scoala. Ideal este ca toti copiii sa consume micul dejun acasa sau sa-si ia pachet pregatit de acasa la scoala. Prescolarii si scolarii mici pana la 10 ani au neaparata nevoie de mic dejun.

Elevii de gimnaziu invata cel mai adesea dupa amiaza si deci, pot avea mic dejun acasa. Adolescentii sunt mai greu de convins sa manance acasa dimineata si pentru ei alegerile pot fi mai greu de controlat (fie sar peste micul dejun, fie mananca produse de patiserie sau sandwich la metrou, etc).

Iata cateva idei de pachetel care se poate consuma la scoala:

IGIENA INAINTE DE TOATE - cand facem pachetelul pentru scoala trebuie pus inainte de toate in ghiozdan un articol de igiena pentru dezinfectarea mainilor inainte de masa (gel antibacterian, servetele umede, etc). ASPECTUL PACHETELULUI - pentru copii aspectul alimentului conteaza enorm, de aceea se pot folosi caserole mici si colorate, cu capac, pentru ca alimentele sa ramana integre ca forma. PRACTIC

- Sandwich-ul cu paine integrala sau de secara cu branza nesarata sau carne de pui/curcan si foaie de salata

- fructele proaspete sau fructele deshidratate

- legume proaspete curatate si taiate in felii sau rondele: ardei, gogosari, morcovi, telina impreuna cu migdale

- fructe oleaginoase/nucile in amestec: nuci, migdale, alune neprajite

- sana sau lapte batut natural (ambalate in recipienti cu dop etans) cu biscuiti digestivi (bogati in fibre) sau cu o chifla de graham unsa in mijloc cu unt de alune

