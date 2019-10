Mihaela Bilic: „Slăbiți garantat, dacă renunțați la acest aliment pentru o lună!”

Foto: Mihaela Bilic/ Facebook

Nutriționistul Mihaela Bilic ne învață cum să reinventăm gătitul în favoarea siluetei.

”Nimic nu se compara cu mancarea gatita cand vine vorba de preparate echilibrate si sanatoase. Orice ai manca gata ambalat dintr-un pachet sau orice pui la repezeala pe pâine din frigider are volum mic si multe calorii.

Orice poti manca rece in picioare, in masina sau in canapea la televizor ingrasa mai tare decat o farfurie de ciorba sau de tocaniță. Pentru cei care vor sa slabeasca exista chiar recomandarea sa nu aiba la îndemână decat mancare care trebuie gatita/incalzita/mancata cu tacâmuri.

Dar si gatitul asta poate fi o capcana daca nu suntem atenti la ulei. Avem in traditiile culinare uleiul ca si ingredient obligatoriu in orice preparat, totul incepe cu „se pune ulei in cratiță”( La 100cal/lingura pot sa va spun ca obiceiul asta ne „costa” silueta.

Orice mancare cu legume poate deveni bomba calorica in functie de cat ulei contine, nu e nevoie sa fie șnițel, chiftele sau pește prăjit ca sa ne ingrăsăm, o facem si cu un ghiveci care are ulei.

Nu conteaza tipul de ulei, toate au 900cal/100ml. Iar gustul pe care il dă mancarii e relativ, mai degraba e in credința noastra ca fara ulei nu se poate.

In Franta pacientii obezi sunt obligati sa asiste la o lectie de gatit in care nu se foloseste ulei, tocmai pentru a vedea/simti ca gustul nu depinde de el. Cu sos de rosii, condimente si ierburi aromate se obțin preparate mai gustoase. Apoi, daca avem carne, pește sau branza intr-o mancare savoarea e garantată. „Economia” pe care o faceti in bugetul caloric e uriașă dacă eliminati uleiul de gatit.

Si pe lângă silueta, sanatatea voastra va avea de caștigat scăpând de prezenta lui Omega 6 cu efect pro-inflamator.

Va provoc la o incercare: renunțați o luna la sticla de ulei de gătit si descoperiți ce gust are mancarea fara el. Lasati doar 1-2 linguri/zi de ulei crud, pus peste salate. Veți slăbi, vă promit!”, conchide nutriționistul.